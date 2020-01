Na podelitvi grammyjev slavila Billie Eilish

Na včerajšnji 62. podelitvi grammyjev je pet nagrad prejela 18-letna glasbenica Billie Eilish. Gre za najmlajšo glasbenico in prvo izvajalko, ki je pobrala nagrade kar v štirih glavnih kategorijah - album leta, posnetek leta, pesem leta in nagrado za najboljšega mladega glasbenika, ter še za najboljši pop album. Mlada pop zvezdnica bo zapela tudi naslovno pesem 25. filma o Jamesu Bondu z naslovom Ni časa za smrt.

Po podelitvi je Billie Eilish, ki je podeljevalce nagrad prepričala tako z albumom When We All Fall Asleep, Where Do We Go? kot s skladbo Bad Guy, na vprašanje novinarjev, kaj sledi osvojitvi štirih "velikih grammyjev", pa je odgovorila, da ne ve: "Biti v tem trenutku, je vse, o čemer razmišljam."

DyDfgMOUjCI

Billie Eilish je na podelitvi nagrad tudi nastopila in se ob prejemu nagrad zahvalila vsem oboževalcem. Po njenem mnenju so prav oni zaslužni za vse. Ob mladi glasbenici je stal brat Finneas O'Connell, s katerem sodelujeta pri glasbenem ustvarjanju, in si je prav tako prislužil grammyja v kategoriji producent leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podelitev ni minila brez temnih tonov, saj je v nedeljo v helikopterski nesreči v Kaliforniji umrl Kobe Bryant, eden najboljših košarkarjev vseh časov, ki so se mu na prireditvi poklonili številni nagrajenci, saj je podelitev nagrad potekala prav v losangeleški dvorani, kjer je Bryant igral za Lakerse.

Med glavnimi konkurenti Billie Eilish z največ nominacijami je bila Lizzo, ki je bila nominirana v osmih kategorijah, na koncu pa je osvojila tri grammyje - za najboljšo solo izvedbo za skladbo Truth Hurts, najboljši sodobni urbani album Cuz I Love You (Deluxe) in najboljšo tradicionalno r&b izvedbo za skladbo Jerome.

P00HMxdsVZI

Košarkarju se je med drugimi poklonila tudi povezovalka večera Alicia Keys, ki je povedala, da je svet v nedeljo izgubil junaka, s skupino Boyz II Men pa se mu je poklonila tudi z izvedbo skladbe It's So Hard to Say Goodbye (To Yesterday).

Med največjimi razočaranci večera je bila verjetno Ariana Grande, ki je bila nominirana v petih kategorijah, a ni prejela nobenega grammyja. Se je pa glasbenici zahvalila letošnja velika zmagovalka Billie Eilish, ki je dejala, da je bil njen album Thank U, Next zanjo kot rešilna bilka.

Dva grammyja - za najboljši pop duet in najboljši video - sta osvojila Lil Nas X in Billy Ray Cyrus za novo različico skladbe Old Town Road, prav tako dve nagradi pa je prejela Lady Gaga, in sicer za glasbo za film Zvezda je rojena ter za skladbo iz omenjenega filma I'll Never Love Again.

w2Ov5jzm3j8

Zveznica Beyonce je prejela zgolj enega grammyja, in sicer za glasbeni film Homecoming, tri nagrade, med drugim za najboljšo rock skladbo This Land, pa je odnesel Gary Clark Jr, med drugim navaja AFP.

oi2KtQPp0lk

Podelitev nagrad so zaznamovali tudi številni nastopi. Med drugimi so se na odru izmenjali Ariana Grande, Gary Clark Jr, Tyler - The Creator ter Usher, ki je obnorel množico s poklonom legendarnemu glasbeniku Princeu s prepletom skladb Little Red Corvette, When Doves Cry in Kiss. Usherju se je med izvedbo pridružila še FKA Twigs, ki je zaplesala na drogu, na bobnih pa je dogajanje na odru spremljala Princeova varovanka Sheila E.

Tik pred letošnjo podelitvijo najprestižnejših nagrad v glasbeni industriji je Ameriško diskografsko akademijo pretresel škandal, je spomnila AFP. Deborah Dugan, ki je lani avgusta postala prva predsednica Ameriške diskografske akademije in ki so jo v začetku letošnjega leta odstavili, je namreč minuli teden proti akademiji vložila prijavo zaradi diskriminacije.

