Premier Šarec odstopil: »S to vlado ne morem doseči ničesar«

Predsednik vlade v odstopu je pozval k predčasnim volitvam

Marjan Šarec

© arhiv Mladine

Premier Marjan Šarec je danes odstopil s položaja. Odstopno izjavo bo še danes poslal v DZ, je povedal v današnji izjavi za javnost. Pozval je tudi k čimprejšnjim predčasnim volitvam. Stranki SMC oziroma njenemu predsedniku Zdravku Počivalšku, lokalnim listam, iniciativam in drugim je pri nastopu na volitvah ponudil partnerstvo.

"S to vlado ne morem doseči ničesar. Zato je najbolj pošteno, da gremo na predčasne volitve," je danes novinarski konferenci dejal Šarec. "Najbolj pošteno je, da gremo na volitve, da ljudje povedo, ali želijo, da delamo naprej in ali je ta podpora v javnosti realna ali ne."

Marjan Šarec, premier v odstopu

"S temi poslanci in s to koalicijo pričakovanj ljudi ta hip ne morem izpolniti, lahko pa jih izpolnim po volitvah," je poudaril Šarec in ob tem dodal, da se zaveda, da vlada s temi partnerji ni bila sposobna izvesti kakšnih korenitih ali strukturnih reform.

Izpostavil je, da se zaveda, da bo po njegovem odstopu tako "začela delovati parlamentarna kuhinja in se bo začela oblikovati nova vlada".

S položaja je odstopil tudi minister za finance Andrej Bertoncelj, in sicer zaradi strokovnih razlogov, so za STA potrdili na ministrstvu.