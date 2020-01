Počivalšek pripravljen tudi na koalicijo z Janšo

"Mi bomo naredili vse, kar bo dobro za Slovenijo," je dejal predsednik SMC

Zdravko Počivalšek

© Uroš Abram

Zdravko Počivalšek, predsednik stranke SMC, je v izjavi za javnost dejal, da odstop predsednika vlade Marjana Šarca še ne pomeni nujno tudi potrebe po novih volitvah. Prepričan je, da je bila situacija v Sloveniji zadnje čase stabilna in bi jo "lahko izkoristili naprej". Dodal je, da je pripravljen na sodelovanje tako, da bo to dobro za državo, ni pa želel potrditi konkretnega sodelovanja s Šarcem, kar je sicer premier omenil ob napovedi odstopa. Počivalšek je dejal, da njegova stranka "ne misli iti ne levo, ne desno in ne nazaj", je pa pripravljena na sodelovanje. "Mi bomo naredili vse, kar bo dobro za Slovenijo," je dejal.