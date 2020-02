Cerar pravi, da se je stranka SMC pripravljena pogovarjati z vsemi

Kako je Miro Cerar, ustanovitelj stranke SMC, obrnil ploščo

Miro Cerar in Janez Janša sta si vedno bližje

"Čas je približno pokazal, kakšna je katera stranka. V SMC-ju smo ostali na sredinski socialno-liberalni poziciji, ko pa gledamo praktično delovanje drugih strank, ki se tudi proglašajo za tovrstne stranke, opažamo razlike. Kot resna in odgovorna stranka bomo enotno sprejeli, kot vedno doslej, neko odločitev, pred tem pa se bomo seveda pogovarjali z vsemi. To tudi Počivalšek počne, preučili bomo vse možnosti, kajti samo tako lahko sprejmeš dobro in pravo odločitev za državo," je v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija o sestavljanju nove nove vlade dejal zunanji minister in nekdanji predsednik stranke SMC Miro Cerar.

Še leta 2018 je dejal sledeče: "Da nihče noče v koalicijo s SDS, veliko pove o tej stranki." Podobne trditve je poudaril večkrat v različnih intervjujih in nastopih, tudi prej in kasneje. Med drugim je takrat izjavil celo, da četudi mu Janša ponudi položaj predsednika Državnega zbora (DZ), z njim ne bi šel v koalicijo. S stranko SDS, je še pred letom in pol poudarjal, ne bo nikakor sodeloval.

Cerar je še leta 2018 poudarjal, da četudi mu Janša ponudi položaj predsednika Državnega zbora, z njim ne bi šel v koalicijo.

O tem, da so se stranke zavezale, da ne bodo sodelovale z Janševo SDS, smo v Mladini pisali novembra leta 2017, in sicer v članku z naslovom Koalicija proti nestrpnosti. Takrat so se prvič v zgodovini Slovenije vse resne politične stranke izrekle, da po volitvah ne bodo sodelovale s skrajno desno SDS. Članek si lahko preberete na tej spletni povezavi, v njem so tudi v SMC takrat na vprašanje, ali bi po naslednjih volitvah sklenili koalicijo s SDS oziroma s SDS pod Janševim vodstvom, jasno in jedrnato odgovorili z »NE«.

Cerar v oddaji Politično na TV Slovenija

Teden dni po odstopu premierja Marjana Šarca in njegove vlade, ki zdaj opravlja le še tekoče posle, je jasno, da so predčasne volitve aprila resna možnost, če pa bi se oblikovala nova koalicija v sedanji sestavi parlamenta, bi jo vodil prvak stranke SDS Janez Janša.

Aktualni predsednik SMC Zdravko Počivalšek je takoj po Šarčevem odstopu dejal, da je pripravljen tudi na koalicijo z Janšo. "Mi bomo naredili vse, kar bo dobro za Slovenijo," je izjavil.