V Orbánovi lasti

Komu bo lojalna politika, ki pride na oblast s finančno podporo druge države?

Celjska volilna konvencija stranke SDS maja 2018 pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. Na njej je nastopil tudi predsednik madžarske vlade Viktor Orbán, ki je podprl svojega prijatelja Janeza Janšo. Med drugim je dejal: »Danes potrebujemo močne in odgovorne državnike … In če bosta zmagala Janez Janša in SDS, bo to zagotovilo, da bo slovenski narod obstal!«

© Borut Krajnc

Dvajsetega septembra lani je Zdravko Počivalšek prevzel Stranko modernega centra. Ustanovitelj stranke Miro Cerar je po dobrih petih letih sprejel odločitev, da se umakne na mesto častnega predsednika SMC. Na strankarskem kongresu je imel novi predsednik inavguracijski govor. Delegati in delegatke, simpatizerji in simpatizerke so čakali, kaj bo povedal Počivalšek. Tistega septembra so lahko slišali marsikaj – da Počivalšek pred petimi leti sploh ni razmišljal o politiki, da so mu kot sredinskemu človeku blizu dialog, odprtost, sodelovanje. Potem je govoril o gospodarski stabilnosti, o predvidljivem poslovnem okolju, nič takšnega, česar od politikov, ki se imajo za gospodarstvenike, ne bi že slišali. Nekje proti koncu govora pa je Počivalšek razkril, da je po duši liberalec, da je človek, ki mu ni vseeno za človekove pravice in svobodo. »Liberalne stranke, kot je naša, so akterji v boju zoper neenakosti, izključevanja in druge oblike ekstremističnih pogledov. Stranke, kot je SMC, mobilizirajo ljudi, da najdejo zmerne rešitve in oblikujejo zmerna stališča. Le takšna – razumevajoča, odprta in strpna družba – je namreč lahko tudi napredna. Poleg tega pa tudi vprašanja sodobnega sveta od nas zahtevajo odprtega duha!«

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Prijavite se TUKAJ.