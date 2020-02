Janša bi se spet vmešaval v uredniško politiko neodvisnih časopisov

Predsednika SDS Janeza Janšo je zmotilo vprašanje novinarke Dnevnika Mete Roglič o prihodnjem svetu stranke SDS

Janša leta 2017 žaljivo o novinarki Meti Roglič

V pogovoru z mediji je novinarka Dnevnika Meta Roglič Janezu Janši zastavila običajno novinarsko vprašanje, ki se je nanašalo na sobotni svet stranke SDS, kjer je predvidena slavnostna akademija ob 31. obletnici ustanovitve SDS. Janša sicer omenjeno novinarko (kot tudi številne druge, ki ne pišejo tako kot on narekuje) javno napada že več let. Leta 2017 je na Twitterju denimo zapisal sledeče: "Meta Roglič je ravno toliko profesionalna novinarka kot je Janez Zemljarič humanitarec." Včeraj pa je na spletu ponovno objavil njeno fotografijo ter pripisal: "Preveč piva?" ...

Je to res nivo, vreden javnega funkcionarja, politika, predsednika stranke in morda celo bodočega premierja?

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je ravno te dni opozorilo na porast napadov na novinarje in ob tem zapisalo, da so fotomontaže, druga vizualna orodja, žaljivi članki, ki gredo na izključno osebno raven, in druge metode namenjene ščuvanju skupin ljudi proti novinarjem in medijem, končni cilj pa je preprečiti objavljanje zgodb, ki so neprijetne za lastnike, politične zaveznike in podpornike slovenskih medijskih podjetij v madžarski lasti. "Novinarji nas v zadnjih dneh obveščajo o verbalnih napadih neznancev na ulici, veliki količini SMS sporočil na osebne številke z neznanih številk z žaljivo vsebino, prikritih in manj prikritih grožnjah na družbenih medijih, kar je po našem mnenju posledica hujskanja k nasilju in spodbujanju sovraštva v omenjenih medijih," so dodali.

O tem piše tudi urednik Mladine Grega Repovž v aktualni številki, in sicer o predsednikih političnih strank, ki jim je vseeno, če SDS širi nestrpnost, če njen propagandni stroj poziva k linču drugače mislečih, če grozi novinarjem in politikom, ki se z njo ne strinjajo, vseeno jim je, če je ta stranka povezana z lobiji in je zaveznica madžarske vlade in stranke Fidesz. "SDS ima ideologijo že ves čas razgrnjeno, tudi zdaj uporablja vse metode, zaradi katerih spada med skrajno desne stranke," dodaja. Celoten uvodnik si lahko preberete na tej spletni povezavi.

Janša žaljivo o novinarki Meti Roglič včeraj na Twitterju

V nadaljevanju sledi dobesedni prepis odgovorov Janeza Janše na novinarska vprašanja, spodaj pa lahko prisluhnete tudi glasovnemu posnetku.

Meta Roglič: O čem bodo odločali organi stranke SDS v soboto?

Janez Janša: O vsem, kar bo potrebno.

Meta Roglič: Kaj imate na dnevnem redu?

Janez Janša: Uredniško politika Dnevnika.

Meta Roglič: Že zdaj?

Janez Janša: Če se vi vmešavate v našo stranko, se bomo tudi mi v vašo uredniško politiko, saj smo v svobodni državi.

V časniku Dnevnik ob tem pravijo, da bodo stali na okopih svobode pred političnimi grožnjami.

