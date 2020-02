Roman Končar: »Sram me je v dno moje nevedno-nedolžno-nebogljene duše«

IZJAVA

"Vi, podpisnice in podpisniki tega intelektualno spačenega kvazi-inteligentnega spačka, ubesedenega in zapisanega, ste vse prej kot "sol naroda". Garant! Vi in Ve ste solna kislina, ki zlovešče, celo kataklizmično najeda narodovo zdravo samobit, ki pobalinsko, samoljubno-egoistično in barabinsko brani neubranljive branike večdesetletnih privilegijev, ki so vam bili – to je zdaj več kot očitno! – za vaše nečloveško hlapčevstvo “režimu” podeljevani vseskozi in vedno znova."

"Gospe in gospodje (ki, seveda, to nikakor niste!), sram me je, da ste, takšni, kakršni ste. Sram me je, v dno duše moje nevedno-nedolžno-nebogljene me je sram, da ste desetletja, tako navznoter, kakor tudi navzven (no, to je še huje, seveda!) bili sinonim za slovensko akademskost, znanost, nekateri tudi za umetnost."

"To, vaše pisno dejanje, je nevredno poštenega, srčnega, domoljubnega, pokončnega in dostojanstvenega človeka. Vsem svobodam po izražanju lastnih mnenj navkljub, katere a priori in vsekakor spoštujem, je vaše dejanje – zavrženo, perverzno in vredno vsakršnega prezira. O vašem dejanju bo, vsekakor, sodil največji in najbolj pravičen izmed vseh sodnic in sodnikov – čas."

(Igralec Roman Končar, vedno usklajen s stranko SDS, je na Facebooku zapisal, da ga je zmotilo javno pismo 75 znanstvenikov in akademikov, ki so opozorili na nevarnost morebitne koalicije pod vodstvom SDS)

Janez Janša in Roman Končar na prireditvi stranke SDS ob 20. obletnici osamosvojitve v Šentilju

© Marko Pigac

PREBERITE TUDI: