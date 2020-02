Herbicidna romanca

manfredrichter / pixabay

Smo na sredini petletnega podaljšanja roka do prepovedi rabe glifosata v EU, ki so ga leta 2017 v EP pomagali izglasovati tudi nekateri slovenski poslanci, v Svetu EU pa naš kmetijski minister. Lani je sicer v Sloveniji stopila v veljavo prepoved uporabe herbicidov na javnih površinah, vendar so iz prepovedi do aprila 2021 izključene železnice in ceste. Ravno Slovenske železnice in DARS sta največja uporabnika herbicidov na osnovi glifosata pri nas, tako da gre za ukrep s figo v žepu.

Da je z malo truda in brez drastičnega povišanja stroškov okolju prijaznejši nadomestek mogoč in uspešen, dokazujejo v ljubljanski VOKA Snagi, kjer se proti plevelu borijo s pomočjo stroja na osnovi vodne pare in biološko razgradljivih sestavin. Zaljubljeni v nizke stroške in rešitve po liniji najmanjšega odpora pa pri Slovenskih železnicah in DARS-u iščejo druge poti, saj naj bi bil Snagin "foamstream" prepočasen in premalo učinkovit. Medtem pa cene zastrupljanja okolja in našega zdravja ne plačujejo oni, ampak mi vsi!

