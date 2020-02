SDS spet grozi s tožbo

SDS je Rudiju Rizmanu, prvopodpisanemu pod javno pismo, v katerem je 75 znanstvenikov in akademikov izrazilo zaskrbljenost ob nastajanju koalicije Janeza Janše, poslala zahtevo za preklic njegovih izjav v medijih

Franci Matoz in Janez Janša

© Borut Krajnc

Odvetniška družba Matoz je v imenu SDS Rudiju Rizmanu, sicer prvopodpisanemu pod javno pismo, v katerem so predstavniki znanstvenega in akademskega življenja izrazili resno zaskrbljenost ob nastajanju koalicije Janeza Janše, poslala zahtevo za preklic njegovih izjav v medijih. A podpisniki sporočajo, da se ne nameravajo ukloniti.

Podpisniki javnega pisma - poleg sociologa in politologa Rizmana ga je podpisalo še 74 predstavnikov znanstvenega in akademskega življenja, med njimi osem bivših rektoric in rektorjev - so v pismu našteli razloge, zakaj je Janševa koalicija nesprejemljiva. Po njihovem mnenju je politika SDS škodljiva, radikalno nestrpna in izključujoča in zato v slovenski politični prostor ne more prinesti politične stabilnosti in družbenega razvoja.

A SDS so zmotile navedbe Rizmana med gostovanjem v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija o tem, da se stranka SDS financira iz tujine oziroma "da pride na čelo vlade stranka oziroma njen voditelj, ki v bistvu zagovarja avtoritativne ideje, ki ga financira tudi seveda tuja stranka oziroma tuj režim, to mislimo seveda na madžarskega ..."

"Zavedamo se, da nismo ne prva in tudi ne zadnja žrtev, a vendar čutimo dolžnost znova izreči svarilo, da si radikalna politika s takšnimi metodami in sredstvi, vrednimi totalitarnih režimov, ne zasluži nobenega vidnega mesta na političnem parketu, kaj šele, da bi vodila Slovenijo."

Od Rizmana zahtevajo, da na enak način, kot jih je podal, nemudoma prekliče izjave, sicer bodo "primorani sprožiti vse potrebne postopke za odvrnitev dodatne škode, ki bi nastala stranki. "Ni dvoma, da ste s svojimi izjavami posegli v ugled in dobro ime naše stranke," je Matoz zapisal v dopisu Rizmanu in dodal, da je svoje izjave podal že po tistem, ko je bil v javnosti objavljen opomin prvaku LMŠ Marjanu Šarcu, v katerem je bilo utemeljeno in javno objavljeno, da se SDS ne financira iz tujine.

"Splošno sprejeto je, da je žaljivo nekomu očitati nemoralno in nezakonito ravnanje oziroma delovanje," je še zapisal Matoz.

Rizman je na opomin danes odgovoril v izjavi za javnost skupaj s sopodpisniki omenjenega javnega pisma. Zapisali so, da le štiri dni po javni objavi stališč lahko ogorčeno ugotavljajo, da so zaradi pisma doživeli plaz skrbno načrtovanih osebnih diskreditacij, nizkotnih žalitev, laži, poniževanj in manipulacij. "Čeprav ne moremo reči, da nismo pričakovali takšnih reakcij, so te na najbolj brutalen in primitiven način pokazale, kako prav smo imeli v svojih ugotovitvah, da v Sloveniji že živimo globoko politično enoumje, ki je pripravljeno s pomočjo svojih medijskih trobil brez zadržkov kompromitirati svoje nasprotnike," so navedli.

"Zavedamo se, da nismo ne prva in tudi ne zadnja žrtev, a vendar čutimo dolžnost znova izreči svarilo, da si radikalna politika s takšnimi metodami in sredstvi, vrednimi totalitarnih režimov, ne zasluži nobenega vidnega mesta na političnem parketu, kaj šele, da bi vodila Slovenijo," so bili ostri.

Zapisali so še, da so se 75 podpisnikom pisma pozneje pridružili še številni drugi, in dodali, da so "podpisnice in podpisniki zavezani k poštenosti in sledenju resnici, zato nas naročene grožnje pred sodnimi postopki s strani tistih, ki v imenu sejanja sovraštva nenehno govorijo o nujnosti svobode besede, ne bodo ne prestrašile in ne uklonile".

Matoz je sicer podobno pismo minuli teden poslal tudi Šarcu, prav tako zaradi izjav o financiranju SDS iz tujine in uporabi metod, kot je sovražni govor. Šarec je javno že povedal, da se ne bo opravičil, in dodal, da je "to tako, kot bi se morski pes pritoževal, da ga obravnavamo za nevarno žival".

"Čeprav ne moremo reči, da nismo pričakovali takšnih reakcij, so te na najbolj brutalen in primitiven način pokazale, kako prav smo imeli v svojih ugotovitvah, da v Sloveniji že živimo globoko politično enoumje, ki je pripravljeno s pomočjo svojih medijskih trobil brez zadržkov kompromitirati svoje nasprotnike."

O tem, ali je SDS torej vložila tožbo zoper Šarca, ta informacij nima, so za STA povedali v njegovem kabinetu. Ne SDS ne Matoz pa tega za STA nista želela komentirati.

Odbor DZ za kulturo bo sicer na pobudo LMŠ prihodnji teden obravnaval posledice madžarskega financiranja slovenskih medijev, povezanih s SDS. Poslanec SDS Žan Mahnič je ta teden zavrnil očitke o nezakonitostih in izpostavil, da ima več slovenskih medijev tuje lastnike in se torej financirajo s tujim kapitalom. Prav tako se mu ne zdi sporno, če neko madžarsko podjetje ustanovi podjetje v Sloveniji in ga tudi financira.

Mediji so se namreč v minulih dneh spet razpisali o madžarskih transakcijah v Slovenijo. Med drugim je portal Necenzurirano.si poročal, da sosledje dogodkov leta 2018 nakazuje, da se je predsednik SDS Janez Janša o nakazilih osebno dogovarjal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Po volitvah v DZ 3. junija 2018, na katerih je zmagala SDS, se je Janša 16. junija srečal z Orbanom, 19. junija pa je podjetje Petra Schatza R-Post-R, ki ima glede na javne podatke sedež v Linhartovi ulici v Ljubljani, domovanju vseh medijev SDS, na račun pri slovenski banki Intesa Sanpaolo prejelo 295.000 evrov od dveh madžarskih podjetij iz Orbanovega omrežja. Isti dan je podpisalo pogodbo s SDS o nakupu 14-odstotnega deleža v družbi Nova Obzorja, ki izdaja Demokracijo, in 21. junija na račun SDS nakazalo 112.228 evrov madžarskega denarja kot kupnino za prodajo. Ta pa je bila glede na prihodke podjetja tudi neobičajno visoka, so zapisali na portalu.

PREBERITE TUDI: