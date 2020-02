Slovenija vedno bližje tretji vladi Janeza Janše

Zdaj je na vrsti predsednik republike Borut Pahor

Janez Janša, novi mandatar?

© Borut Krajnc

V NSi, SMC, DeSUS in SDS podprli pristop k novi Janševi koaliciji. Končno besedo o vstopu v novo vlado so imeli organi strank potencialnih partneric, ki so zasedali danes vse do večera. In nazadnje vsi prižgali zeleno luč. Slovenija je tako vedno bližje tretji vladi Janeza Janše.

Zdaj je na vrsti predsednik republike Borut Pahor, ki se bo z Janšo, najverjetnejšim mandatarjem, predvidoma uradno sestal jutri. V nasprotnem primeru pa bo državni zbor obvestil o tem, da kandidata ne bo predlagal. V tem primeru sledita še dva kroga za iskanje novega kandidata za predsednika vlade med poslanci, 14-dnevni in 48-urni. Šele po omenjenih neuspelih dveh krogih bi se odprla pot do predčasnih volitev. V skladu z ustavnimi roki mora Pahor odločitev sporočiti najpozneje do vključno petka.

Svet SDS potrdil oblikovanje nove vladne koalicije

Svet SDS je pričakovano potrdil oblikovanje nove vladne koalicije s strankami SMC, DeSUS in NSi. Glede na to, da so že enako storili organi ostalih strank, se prvaku SDS Janezu Janši torej nasmiha vodenje že tretje vlade.

Kot je zvečer v izjavi za medije povedal predsednik sveta stranke Anže Logar, se je tako zaključila prva etapa v tritedenskem pogajalskem procesu za sestavo nove vlade.

"Pogajanja so bila zahtevna, koalicijski partnerji so bili korektni, bili so težki pogajalci. Na koncu smo se uspeli uskladiti v temeljnih ključnih izhodiščih, s katerimi želimo Sloveniji povrniti zagon in razvojni cikel obrniti navzgor," je dejal Logar in se ob tem zahvalil vsem, "ki so izkazali pripravljenost za pogovore za dobro Slovenije".

"Pogajanja so bila zahtevna, koalicijski partnerji so bili korektni, bili so težki pogajalci. Na koncu smo se uspeli uskladiti v temeljnih ključnih izhodiščih, s katerimi želimo Sloveniji povrniti zagon in razvojni cikel obrniti navzgor."



Anže Logar, SDS

Večkrat je ponovil, da SDS zanima samo večinska vlada in da so pripravljeni delati samo s polnimi pooblastili in opolnomočeni za večinsko sprejemanje ukrepov, ki so potrebni za Slovenijo. "Glede na pat pozicijo vlade v odhajanju si želimo, da čim prej pride do glasovanja o mandatarju in o ministrski ekipi," je še dejal.

Kakšna bo ta ekipa, bo sicer po njegovih besedah odvisno od usklajevanj predsednikov strank.

Povedal je še, da je bila odločitev sveta soglasna, in sicer je vstop SDS v koalicijo in koalicijsko pogodbo podprlo 219 prisotnih delegatov.

Logar je dejal še, da bo to zgolj prvi korak k oblikovanju nove vlade. Čakata pa jih še dva ključna koraka: glasovanje o mandatarju v DZ, kjer računajo na bodoče koalicijske partnerje, da bodo podporo koaliciji tudi udejanjili. V nadaljevanju pa sledi še glasovanje o novi vladi.

NSi

Janša in Matej Tonin

© Borut Krajnc

Svet NSi je podprl vstop stranke v vlado Janeza Janše, je po seji sporočil Matej Tonin. Današnja razprava je po njegovih besedah pokazala, da je koalicijska pogodba sprejemljiva, ni pa optimalna za člane NSi. Podprlo jo je 56 od 88 članov sveta stranke. NSi pripadajo tri ministrstva, in sicer za obrambo, infrastrukturo in socialo.

Po finančni teži so ministrstva, ki pripadejo NSi, na drugem, tretjem in četrtem mestu, je pojasnil predsednik NSi. Po njegovih besedah tako prevzemajo zelo zahtevne resorje, saj da se v stranki ne bojijo izzivov. "Prevzeli smo resorje, ki se jih je marsikdo izogibal, ker so težki, ampak mi v NSi v tem vidimo izziv," je poudaril. To so tudi področja, ki lahko okrepijo strankino dosedanje vsebinsko delo.

"Prevzeli smo resorje, ki se jih je marsikdo izogibal, ker so težki, ampak mi v NSi v tem vidimo izziv."



Matej Tonin, NSi

Tonin bo prevzel ministrstvo za obrambo, drugi kadri pa po njegovih besedah še niso dorečeni. V medijih se sicer omenja, da naj bi Jernej Vrtovec prevzel vodenje ministrstva za infrastrukturo, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa Cveto Uršič.

V stranki so v koalicijski pogodbi sicer pričakovali bolj drzne poteze na področju zdravstva, kjer bi želeli bolj odločno postopanje v smeri odprave čakalnih vrst, da bodo uporabili vse razpoložljive kapacitete vse od začetka. "Eno so naše želje, drugo pa realne okoliščine ter usmeritve in programi naših koalicijskih partnerjev," je dodal.

SMC

Zdravko Počivalšek, predsednik SMC

© Uroš Abram

Člani sveta SMC so danes podprli vstop v vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše, so sporočili prek Twitterja. Poslanec Jani Möderndorfer je ob odhodu s seje pojasnil, da je edini glasoval proti.

"Če se bodo postopki za imenovanje nove vlade odvili po pričakovanjih, se bomo vseh odprtih problemov lahko lotili kmalu in z zanesljivo politično podporo," so v SMC še navedli na Twitterju.

Prvaki strank SDS, SMC, NSi in DeSUS so sicer v ponedeljek parafirali osnutek koalicijske pogodbe, programsko so usklajeni, tudi kadrovski razrez naj bi bil dogovorjen.

V SMC so pričakovano v času pogajanj odmevala razhajanja o vstopu v Janševo vlado. Tudi ugibanja o tem, koliko od desetih strankinih poslancev bo podprlo Janšo za mandatarja, niso potihnila.

"Če se bodo postopki za imenovanje nove vlade odvili po pričakovanjih, se bomo vseh odprtih problemov lahko lotili kmalu in z zanesljivo politično podporo."



SMC

Pričakovano je proti vstopu v vlado glasoval poslanec Jani Möderndorfer. Ob prihodu na sejo sveta je sicer dejal, da računa na razum poslancev oz. SMC, da ne vstopi v tako koalicijo. Glede svojega položaja v stranki še ni želel govoriti. Ob odhodu s seje pa je bil v izjavi ponovno oster do Janše.

Nekateri poslanci SMC naj bi sicer od LMŠ prejeli ponudbo, naj se raje približajo LMŠ, kot pa da podprejo Janševo vlado. Ponudili naj bi jim kandidaturo v izvoljivih okrajih. Vodja poslanske skupine Igor Zorčič je po današnjih pogovorih pri predsedniku republike Borutu Pahorju potrdil pritiske na stranko glede sodelovanja v Janševi vladi. Podrobnosti ni razkril.

DeSUS

Aleksandra Pivec, predsednica DeSUS

© Borut Krajnc

Izvršni odbor in svet DeSUS sta danes prav tako potrdila predlog predsednice stranke Aleksandre Pivec o vstopu v vlado premierja Janeza Janše. Kot je v izjavi za medije dejala Pivčeva, je bilo članstvo z doseženim v pogovorih zadovoljno, "zato smo tudi dobili večinsko potrditev in mandat, da lahko pristopimo k podpisu koalicijske pogodbe".

Na izvršnem odboru je bila odločitev podprta z 12 glasovi proti enemu, na svetu pa s 45 proti 5.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je sicer po današnjem posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju dejal, da bodo v primeru podpore na organih stranke vlado podprli vsi poslanci DeSUS.

V DeSUS so zadovoljni s predvidenim kadrovskim razrezom v vladi. Še naprej bi predvidoma vodili ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v vodenje dobili še ministrstvo za zdravje ter tudi vladni urad za demografijo.

Z osnutkom koalicijske pogodbe so v DeSUS kolikor toliko zadovoljni, od vsebine pa je Jurša izpostavil ustanovitev urada za demografijo.

Prav tako so v DeSUS zadovoljni s predvidenim kadrovskim razrezom v vladi. Še naprej bi predvidoma vodili ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v vodenje dobili še ministrstvo za zdravje ter tudi vladni urad za demografijo.

Imena bodo sicer po napovedih strank še predmet usklajevanj, a naj bi kmetijski resor po pričakovanjih še nadalje vodila predsednica stranke Aleksandra Pivec, ministrstvo za zdravje verjetno Tomaž Gantar, ki je ta resor v preteklosti že vodil. Ime kandidata za ministra brez listnice, ki bi vodil urad za demografijo, v DeSUS še nimajo, ga bodo imeli pa v kratkem, je zagotovil Jurša.

Kako si bodo razdelili ministrstva?

Bo Anže Logar novi minister za zunanje zadeve?

© Borut Krajnc

Po poročanju spletnega portala Necenzurirano.si, ki se sklicuje na več zanesljivih virov, naj bi si Janševa vlada ministrstva razdelila na sledeč način.

- ministrstvo za notranje zadeve: Zvonko Černač (SDS), Božo Predalič (SDS)

- ministrstvo za zunanje zadeve: Anže Logar (SDS)

- ministrstvo za obrambo: Matej Tonin (NSi)

- ministrstvo za finance: Andrej Šircelj (SDS)

- ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Zdravko Počivalšek (SMC)

- ministrstvo za zdravje: Tomaž Gantar (DeSUS)

- ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Cveto Uršič (NSi)

- ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Mitja Slavinec (SMC)

- ministrstvo za infrastrukturo: Jernej Vrtovec (NSi)

- ministrstvo za pravosodje: Igor Zorčič (SMC)

- ministrstvo za javno upravo: Nejc Brezovar (SMC)

- ministrstvo za okolje in prostor: Andrej Vizjak (SDS)

- ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Aleksandra Pivec (DeSUS)

- ministrstvo za kulturo: Damjan Damjanovič (SDS)

PREBERITE TUDI: