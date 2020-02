V parlament prinesli pet tisoč podpisov za ukinitev obveznega cepljenja

Neparlamentarna stranka Za zdravo družbo je z zbranimi 5000 podpisi vložila predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katero bi ukinili obvezno cepljenje

Strah pred cepljenjem

Neparlamentarna stranka Za zdravo družbo je z zbranimi 5000 podpisi v DZ vložila predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, s katero bi ukinili obvezno cepljenje in ga nadomestili s prostovoljnim. V stranki po besedah predsednika Gregorja Kosa verjamejo, da jim bo po pogovoru s poslanskimi skupinami uspelo zbrati zadostno podporo.

Po besedah Kosa bi obvezno cepljenje odpravili po vzoru držav, kot so Avstrija, Švica in Norveška. Ob tem je poudaril, da pobuda ni ideja nekaj ljudi, ampak zanjo stoji več tisoč Slovenk in Slovencev, ki so dali svoje podpise pod predlog.

V stranki so prepričani, da je stroka glede tega, ali naj bo cepljenje obvezno ali ne, razdeljena. Sami so zbrali več deset izjav mednarodnih strokovnjakov, ki "pravijo, da cepljenje lahko škodi". "Predvsem pa ves čas izpostavljamo problem varnostnih študij, ki jih v Sloveniji ni ali pa niso na voljo javnosti," je dejal.

Gregor Kos, predsednik stranke Za zdravo družbo

Sami, kot je dejal, sicer ne govorijo o tem, ali so cepiva primerna ali ne, "ampak o najpomembnejši demokratičnimi pravici vsakega posameznika v demokratični družbi, da sam odloča o svojem telesu in o medicinskih posegih vanj". Na ugotovitev, da lahko s tem, ko otroka ne daš cepiti, ogrožaš druge, pa odgovarja, da gre za napačno informacijo. "Nobena znanstvena raziskava ne dokazuje, da bi necepljeni na kakršen koli način bolj prenašali virus kot cepljeni," je dejal.

Predlog zakona, kot rečeno, odpravlja obvezno cepljenje in namesto njega uvaja prostovoljno. Novela bi zdravniku tudi naložila, da mora še pred cepljenjem osebe ugotoviti morebitne razloge za nedopustnost cepljenja, slednje pa bi bilo nedopustno tudi, če so pri osebi prisotni akutne bolezni in vročinska stanja. Oseba, ki bi ji s priporočenim cepljenjem nastala škoda, bi imela pravico do odškodnine.

Poslanci SMC so sicer včeraj v parlamentarni postopek vložili neke vrste nasprotni ukrep. S predlogom novele zakona o nalezljivih boleznih želijo stopnjo precepljenosti dvigniti na vsaj 95 odstotkov. Med drugim predlagajo omejitev dostopa do javnega in javno sofinanciranega zasebnega vrtca necepljenim brez medicinskega razloga in obvezno cepljenje proti gripi za zdravstvene delavce.

