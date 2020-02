Koalicija »Za Slovenijo«

O čem so se pogajalci nove koalicije dejansko pogovarjali in kaj so potem zapisali v koalicijsko pogodbo

Predsednik Borut Pahor že dolgo ni bil tako srečen kot v sredo, 26. februarja, ko je za mandatarja predlagal Janeza Janšo.

© Borut Krajnc

Univerzalni otroški dodatek, postopna uvedba naborništva, dvig sredstev za občine, učinkovito varovanje državne meje, gradnja najemniških stanovanj, domov za ostarele, stanovanjska shema za mlade družine, brezplačni vrtec za drugega in vse ostale otroke … Koalicijske pogodbe, tudi ta, ki so jo ta teden podpisale stranke nove koalicije pod vodstvom Janeza Janše, so seveda napisane všečno javnosti. V njih lahko najdemo visokoleteče zaveze, predvsem v preambulah. Tudi nova koalicija bo delovala »za blaginjo Slovenije« in bo seveda »širila prostor svobode, miru, spoštovanja človekovih pravic in varnosti«. A eno je besedilo, namenjeno objavi, drugo pa je vsebina pogovorov, ki so jih imeli strankarski pogajalci zadnji teden za zaprtimi vrati in iz katerih je mogoče sklepati precej več o spremembah, ki jih bo prinesel politični preobrat.

