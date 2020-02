Po zombijih in levih fašistih smo dobili še ljudožerce

Alternativna akademija ob današnjem shodu proti koaliciji sovraštva poslanke in poslance sprašuje, ali bodo res na strani politične oportunosti

"Da se z novo vlado pod Janezom Janšo približuje obdobje, od katerega si lahko obetamo nižanje demokratičnih standardov, erozijo pravne države, napade na sodstvo in novo avtoritarnost po zgledu Viktorja Orbana v vseh segmentih družbe, smo ob svarilih drugih, žal premalo slišanih glasov, že opozorili javnost," je v javnem pismu zapisal predsednik društva Alternativna akademija prof. dr. Darko Štrajn.

Dodal pa je, da niso pa pričakovali, da se bodo ob načrtni politiki sovraštva, strahu in izključevanja, še pred potrditvijo mandatarja v Državnem zboru, pojavile tudi odkrite simpatije s tistimi, ki grozijo s fizičnim nasiljem. "Da si verjetni prihodnji mandatar privošči na svojih socialnih profilih diskreditirati protestnike še pred njihovim shodom in jih primerjati z ljudožerci, nas ni presenetilo, ker takšne žalitve uporablja že najmanj od protestov leta 2012, ko jih je poimenoval za levičarske fašiste in zombije. Toda njegova posredna obramba svojega morebitnega ministra za notranje zadeve, poslanca Zvonka Černača, ki je odkrito podprl grožnje s fizičnim obračunom s protestniki - te bi morali pričakati in »dobro nalomiti« - zelo neposredno priča o nezaslišani politični volji mirno dopuščati najmanj verbalne napovedi nasilja, ne zgolj širiti sovraštvo in nestrpnost," je zapisal.

"V demokraciji je včasih res tako, da smemo zgolj ponižno upati na zmago razuma, moralnosti in osnovnih človeških vrednot. Če jim poslanke in poslanci ne mislijo slediti, bodo v zgodovini države za vedno ostali zapisani kot sleherne morale izpraznjeni prvovrstni zgledi politične oportunosti."

Od organov pregona v Alternativni akademiji zato zahtevajo, da sprožijo ustrezne postopke zaradi kaznivih dejanj in zaščitijo protestnike (protest bo potekal danes ob 17. uri z zborom pred sedežem SMC na Beethovnovi). Obenem pa pozivajo poslanke in poslanke, da znova razmislijo, ali so pripravljeni prevzeti svojo osebno in politično odgovornost s tem, ko prihodnost Slovenije predajajo v roke politični kliki, ki še pred izvolitvijo niti malo ne skriva svojega resničnega obraza in se odkrito spogleduje s totalitarnostjo. "Zavedamo se majhne možnosti, da bi pri tistih, ki želijo participirati pri oblasti Janeza Janše, prebudili njihov moralni čut, ki so ga vendar s svojim pristankom po sodelovanju pri njegovi koaliciji močno zatajili, tudi za ceno popolnih zanikanj svoje lastne poprejšnje kritičnosti. V demokraciji je včasih res tako, da smemo zgolj ponižno upati na zmago razuma, moralnosti in osnovnih človeških vrednot. Če jim poslanke in poslanci ne mislijo slediti, bodo v zgodovini države za vedno ostali zapisani kot sleherne morale izpraznjeni prvovrstni zgledi politične oportunosti," je v javnem pismu dodal Štrajn.