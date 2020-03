Bojan Emeršič: »Moja izjava ni pretirano ostra, moj pogled na erotiko je normalen«

"Izjava ni pretirano ostra, moj pogled na erotiko je normalen. Zdi se mi prav, da nekdo ljudi opozarja na kulturo govora in na to, da se ne diskriminira in žali, kljub temu pa se mi zdi, da mora obstajati okvir, v katerega se te stvari postavi. Erotiko ne moreš zaviti v vato korektnosti, je zelo širok pojem in temelji na različnosti spolov in karakterjev. Ravno ta različnost je v bistvu edini sprožilec erotike. Če ni nasprotja, ni erotike. Če to govorijo normalni ljudje, kot sem jaz, in poskušajo ne užaliti nekoga, je to drugače, kot če to govorijo deviantneži. Jaz imam normalno življenje, spolnost in sporazumno druženje. Če izhajamo iz tega, ne morem biti žaljiv. Jaz govorim o zdravi erotiki, če kdo to razume drugače, izhaja iz drugega okvirja kot jaz."

Igralec Bojan Emeršič se je za zurnal24.si odzval na to, da je prejel nečastno bodečo nežo za najbolj seksitično izjavo leta)

Bojan Emeršič, igralec

© Peter Uhan / Drama.si

