Marjan Šarec: »Medtem, ko se večina ukvarja s tem, kako zajeziti koronavirus, drugi tožijo«

Stranka SDS toži predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle

Šarčeva današnja objava na Facebooku

© Facebook

"Medtem, ko se večina ukvarja s tem, kako zajeziti koronavirus, drugi tožijo. Zvečer me je pričakala kuverta. Pestro," je na Facebooku zapisal Marjan Šarec, premier, ki opravlja tekoče posle. Ob tem je objavil dopis, ki mu ga je v imenu stranke SDS poslala odvetniška družba Matoz. Janševa stranka Šarca namreč toži, ker ni preklical izjave, v kateri je izrekel sledeče: "S tako stranko je težko sodelovati, ki pač izvaja metode, kakršne pač izvaja. Se pravi sovražni govor, potem se tudi financira iz Madžarske ..."

Kot je razvidno iz pisma, gre za zneska 2.500 in 8.000 evrov.

Šarec je že takrat javno odgovoril, prav tako na Facebooku, da svoje izjave ne bo preklical, saj gre za javno objavljena dejstva: "Prejel sem "prijazno" pismo s strani odvetnika stranke SDS. Pravi, da sem nedostojno govoril o stranki in da bom prejel tožbeni zahtevek, če se ne opravičim. No, se opravičujem, če sem izrazil svoje mnenje, ki ni osamljeno. Ne nazadnje (še) živimo v svobodni državi. Je pa lepo izražena prihodnost s tem pismom, če bo sestavljena vlada stranke SDS. Me pa očitno že vidijo v opoziciji, glede na to, da so mi poslali na elektronski naslov Državnega zbora. Želja po oblasti je močna."