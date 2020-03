FOTOGALERIJA: Zbirka na temo koronavirusa

Do zdaj je bilo zbrano že več kot 30 plakatov, akciji pa se je pridružila večina slovenskih agencij

Tim Winkler, študent/ ALUO

Na Plaktivatovo pobudo je slovenska oglaševalska stroka združila moči in s kreativnimi sporočili poziva posameznike k odgovornemu ravnanju. Ideja se je porodila ob razmišljanju, kaj v trenutni situaciji s koronavirusom lahko naredijo oglaševalci, komunikatorji, oblikovalci, tekstopisci. Kreativni izziv je bil, v posamezniku aktivirati odgovornost, solidarnost in človečnost v boju proti koronavirusu.

"Za klasičen Plaktivatov natečaj, ki skupno traja tri mesece, v tej situaciji žal ni bilo časa. Vseeno pa smo začutili klic, oz. neko odgovornost, da moramo izpostaviti problematiko, ki pesti vse okoli nas, situacija nam je nova in se moramo nanjo ustrezno prilagoditi. Izpostavljanje družbeno-odgovorih problematik skozi najstarejši medij, je tako ali tako Plaktivatovo poslanstvo. Smo se pa morali prilagoditi razmeram, zato sta na ulicah na mestnih plakatih samo dva poziva, ostala kreativna sporočila na temo koronavirusa pa objavljamo na družbenih omrežjih. Odziv me niti ni presenetil, vedel sem, da bomo znali stopiti skupaj in ukrepati hitro, jasno in udarno", pravi Tomaž Drozg, vodja Plaktivata in ustanovitelj TAM-TAMa.

Do zdaj je bilo zbrano že več kot 30 plakatov, akciji pa se je pridružila večina slovenskih agencij: Innovatif, Formitas BBDO, Pristop, Grey, Luna \TBWA, Mayer McCann, Futura DDB, andGustav. Kreativne rešitve pošiljajo tudi študentti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter nekateri posamezniki, ki so plakate zasledili na družbenih omrežjih.

Vsa dela so objavljena v Zbirki plakatov s pozivom #ostanidoma na TAM-TAMovem facebook profilu. Zbirko večkrat na dan dopolnjujejo z novimi prispeli rešitvami.

