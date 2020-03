Rudarji svetujejo, kako se soočiti z izolacijo

"Uredite stvari doma. Organizirajte se! Vzpostavite in držite se rutine, da vam ne bi postalo dolgčas."

Rudarji, ki so v nesreči v čilskem rudniku leta 2010 preživeli 69 dni pod zemljo in Urugvajci, ki so preživeli strmoglavljenje letala leta 1972 v Andih, ob pandemiji novega koronavirusa na domovih izoliranim ljudem svetujejo, naj vzpostavijo rutino in se držijo navodil o omejevanju stikov in umivanju rok.

"Ne obupajte. Smisel za humor je zelo pomemben," je dejal Mario Sepulveda, eden od 33 čilskih rudarjev, ki so bili več kot dva meseca ujeti 600 metrov pod zemljo v rudniku v San Joseju na severu Čila, preden so jih rešili.

"Uredite stvari doma. Organizirajte se! Vzpostavite in držite se rutine, da vam ne bi postalo dolgčas. Mnoge stvari lahko počnete," je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Luis Urzua, ki je bil vodja izmene, ko so zaradi plazu 5. avgusta 2010 ostali odrezani od sveta, je izpostavil, da se iz situacije niso mogli rešiti. Pokazali smo veliko tovarištva, veliko smo se pogovarjali, pomagale pa so nam tudi molitve, je povedal za AFP.

Carlos Paez, eden od 16 potnikov, ki so preživeli strmoglavljenje letala v Andih 12. oktobra 1972, je takrat peljal urugvajsko ragbi moštvo na tekmo v Čile. V nesreči je umrlo 12 ljudi, 17 jih je umrlo v naslednjih tednih. V izjemno težavnih razmerah v zasneženih Andih pa je preživelo 16 ljudi, ki so preživeli tudi zato, ker so jedli meso pokojnih potnikov.

"Pošljejo te domov in naročijo, da si umivaj roke. Na voljo imaš vse udobje - televizijo, internet, hrano. Torej se nimaš nad čem pritoževati."

Paez je izpostavil, da je ogromna razlika v "teh dveh karantenah", če je to mogoče tako imenovati - sedanji zaradi koronavirusa in takratne, ko je kot 18-letnik v andskih gorah preživel 72 dni pri -25 stopinjah, brez virov, brez hrane in stika z zunanjim svetom.

Sedaj 66-letni Paez je izpostavil, da ljudem ob pandemiji koronavirusa naročajo, naj ne delajo ničesar. "Pošljejo te domov in naročijo, da si umivaj roke. Na voljo imaš vse udobje - televizijo, internet, hrano. Torej se nimaš nad čem pritoževati," je dejal za AFP.

V Andih so se borili proti konkretnemu sovražniku - goram, snegu in mrazu, sedaj pa gre za boj proti nevidnemu sovražniku, kar povzroča negotovost, je priznal.

67-letni kardiolog Roberto Canessa, ki je prav tako preživel to letalsko nesrečo, pa ljudem svetuje, naj začnejo kak projekt, naj se zaposlijo. Tudi sam je v gorah stalno delal, da ga ne bi zajela tesnoba, je povedal za AFP.

Obe zgodbi sta zaživeli tudi v filmski različici.

