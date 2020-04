Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Ivan Eržen: »Po mojem mnenju najnovejši drastični ukrepi niso bili potrebni. Ne morem jih zagovarjati.«

V. d. direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Primarij prof. dr. Ivan Eržen je vodenje Nacionalnega inštituta prevzel teden dni po zamenjavi vlade, po odstopu prejšnje direktorice Nine Pirnat. Bil je tudi njen predhodnik na položaju direktorja. Tokrat je sprejel zgolj funkcijo vršilca dolžnosti direktorja, za polni mandat se ne namerava potegovati.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v času epidemije nalezljive bolezni zelo pomembna ustanova. Po državnem načrtu ravnanja v primeru epidemije sta njegovi nalogi tudi predlaganje in usmerjanje ukrepov za njeno zajezitev. Deloval naj bi kot strokovna podpora ministrstvu za zdravje.

A vse od zamenjave vlade so bili tamkajšnji epidemiologi, strokovnjaki za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni, postavljeni na stranski tir. Poleg tega so se znašli pod plazom kritik, češ da so bili njihovi predlagani ukrepi premalo odločni. Niso se več udeleževali novinarskih konferenc. Več kot dva tedna smo si prizadevali dobiti sogovornika, ki bi nam predstavil njihov pogled na razvoj dogodkov.

Dr. Eržen se je zaradi besed, ki jih je izrekel za Mladino, ta teden že znašel v nemilosti vlade, saj so mu, potem ko smo del njegovih odgovorov objavili že v torek, v zadnjem trenutku preklicali vabilo za sodelovanje na uradni vladni novinarski konferenci tistega dne.

V sredo, ko smo zaključevali tokratno številko Mladine, se je že šušljalo, da bo v kratkem zamenjan.

Smo sredi najhujše epidemije našega časa. Zakaj epidemiologi, strokovnjaki za take dogodke, praktično ne nastopajo v javnosti?