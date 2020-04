Johan Giesecke: »Sprejemati omejitvene ukrepe je zelo lahko. Odpravljati jih pa zelo težko.«

Švedski epidemiolog Johan Giesecke o sporni strategiji spoprijemanja z epidemijo

Dr. Giesecke je zaslužni profesor epidemiologije nalezljivih bolezni na Karolinskem inštitutu v Stockholmu. Od leta 2005 do 2014 je deloval tudi kot glavni znanstvenik Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).

Na Švedskem te dni po mnenju večine strokovnjakov iz drugih držav poteka nevaren poskus. Drugače od velike večine držav Švedska navkljub širjenju novega koronavirusa v populaciji ni odredila zaprtja šol in ustavitve javnega življenja. Javni promet še deluje, restavracije so še vedno lahko odprte, vrtci in osnovne šole so polni otrok.

Prvi primer okužbe so v državi odkrili zadnji dan januarja, bolezen pa se je začela med prebivalstvom hitro širiti na začetku marca. Vlada pri spoprijemanju z virusom uporablja strategijo, ki jo je zakoličil dr. Anders Tegnell, glavni epidemiolog švedske Agencije za javno zdravje. Predvideva, da širjenja virusa ni smiselno povsem ustaviti, treba ga je le toliko upočasniti, da število ljudi, ki potrebujejo zdravniško pomoč, ne preseže zmogljivosti sistema, hkrati pa pred okužbo čim bolj zaščititi najranljivejše skupine prebivalstva.

Naš sogovornik dr. Johan Giesecke je bil predhodnik Andersa Tegnella na položaju glavnega državnega epidemiologa. Še danes tesno sodelujeta. »Od začetka sem udeležen pri snovanju švedske strategije.« Dr. Giesecke je zaslužni profesor epidemiologije nalezljivih bolezni na Karolinskem inštitutu v Stockholmu. Od leta 2005 do 2014 je deloval tudi kot glavni znanstvenik Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). Še danes je svetovalec Svetovne zdravstvene organizacije za področje nalezljivih bolezni. Skratka, je človek z vso potrebno strokovno avtoriteto za razpravo o ukrepih za zajezitev epidemije, kakršno doživljamo. Njegov pogled pa je sila sporen.

Z njim smo se pogovarjali v ponedeljek popoldne prek videopovezave. Zatrdil nam je, da bo intervju ob objavi še vedno relevanten in da švedska vlada ne bo spremenila strategije.

Oči vsega sveta so uprte v Švedsko in v to, kako liberalno se je lotila boja proti novemu koronavirusu. Večina drugih držav je dogajanje v Italiji vzela kot svarilo in skušala za vsako ceno preprečiti tak scenarij. Zakaj Švedska ravna drugače?