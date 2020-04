Rokopis pesmi Beatlov prodali za 910.000 dolarjev

Dražba je potekala ob 50. obletnici razpada liverpoolske zasedbe The Beatles

Na dražbi v Los Angelesu so 10. aprila prodali rokopis ene najbolj znanih pesmi skupine The Beatles Hey, Jude. Kupec je zanj odštel 910.000 ameriških dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Paul McCartney je pesem napisal s peresom, zasedba jo je posnela leta 1968 v Londonu.

Boben z logom Beatlov, ki je skupino spremljal na prvem koncertu severnoameriške turneje v San Franciscu leta 1964, so prodali za 200.000 ameriških dolarjev.

Scenarij z zapiski in risbami Johna Lennona in Georgea Harrisona, ki je nastal za videospot pesmi Hello Goodbye, pa so prodali za 83.000 ameriških dolarjev.

Dražba je potekala ob 50. obletnici razpada The Beatles, ene najbolj priljubljenih skupin v zgodovini glasbe, ki je razžalostil mnoge njihove oboževalce, saj je celotna generacija odraščala z njihovimi skladbami, za vsako pomembno obdobje v življenju pa so imeli svoj album Beatlov.

Vendar pa njihove skladbe živijo dalje. The Beatles po pisanju AFP še vedno ostajajo najbolj prodajani glasbeni izvajalci vseh časov, z večnimi uspešnicami, kot so I Want to Hold Your Hand, Hey Jude, Yesterday in Let It Be, ki so znane vsaj štirim generacijam oboževalcev.

