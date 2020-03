Dražba predmetov skupine The Beatles

Na dražbi bodo ponudili okoli 300 predmetov, vezanih na celotno kariero skupine

V avkcijski hiši Julien's so za 10. april napovedali dražbo predmetov članov skupine The Beatles. Na dražbi, ki bo potekala v prostorih newyorškega Hard Rock Cafeja, bodo kitare in drugi instrumenti, redke vinilne plošče ter nekaj podpisanih predmetov, piše na spletni strani avkcijske hiše.

Pri Julien's dražbo, posvečeno legendarnim Beatlom, pripravljajo za 10. april, ker bo takrat minilo pol stoletja odkar se je skupina razšla. Ponudili bodo okoli 300 predmetov, vezanih na celotno kariero skupine.

Kot je navedeno na spletu, naj bi bili med drugim na voljo leseni oder, na katerem so tedaj še The Silver Beatles nastopili leta 1960, še preden so mednarodno zasloveli, zapiski Paula McCartneyja, nastali ob studijskem snemanju njihove uspešnice Hey Jude, in pa scenarij za video skladbe Hello, Goodbye iz leta 1967.

Pri avkcijski hiši se lahko pohvalijo z nekaj rekordnimi izkupički od prodaje predmetov, ki so pripadali članom The Beatles. Akustično kitaro Johna Lennona so denimo prodali za 2,4 milijona ameriških dolarjev, bobne znamke Ludwig, ki so pripadali Ringu Starru, za 2,2 milijona dolarjev, kopijo slovitega Belega albuma skupine, ki je prav tako pripadala Starru, pa za rekordnih 790.000 dolarjev.

The Beatles veljajo za eno komercialno najbolj uspešnih in tudi kritiško dobro sprejetih skupin vseh časov. Kljub temu, da so delovali zgolj deset let, od leta 1960 do leta 1970, so izdali 13 studijskih albumov in podrli številne prodajne rekorde. Med drugim so zabeležili več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajanih singlov Hot 100, od tega 20 prvih mest.