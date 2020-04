Janševa vlada kadruje naprej in išče novega direktorja NIJZ

Na javni razpis se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje pogoje. A izbrani kandidat mora imeti za imenovanje tudi soglasje vlade.

Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je na podlagi določil 25. člena statuta Nacionalnega inštituta za javno zdravje objavil javni razpis za imenovanje direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Dosedanji v.d. direktorja dr. Ivan Eržen se je zaradi besed, ki jih je izrekel v intervjuju za Mladino, namreč znašel v nemilosti Janševe vlade. Erženu so sicer v bran stopili tudi epidemiologi, ki so poudarili, da je politika tokrat stroko povsem obšla, a aktualna vlada se za njih ne zmeni in nadaljuje s svojim političnim kadrovanjem.

Kot je ob javnem razpisu zapisano na spletni strani NIJZ direktor zavoda opravlja naslednje naloge:

načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda;

vodi strokovno delo zavoda;

predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje;

organizira in usklajuje delovni proces;

skrbi za izvajanje odločitev in sklepov sveta zavoda;

predlaga program dela in finančni načrt zavoda;

poroča o delu in poslovanju zavoda;

imenuje vodilne javne uslužbence v zavodu;

sprejema vse splošne in posamične akte zavoda, za katere z zakonom ali statutom ni določeno, da jih sprejema drug organ;

druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom, statutom in drugimi akti zavoda.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka direktor zavoda usklajuje opravljanje dejavnosti organizacijskih enot in je odgovoren za njihov uravnotežen strokovni razvoj.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visoka izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; imeti mora specializacijo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije ali higiene oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije ali higiene;

Zahtevane delovne izkušnje: najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih ali vodilnih položajih.

Kandidat za direktorja mora svoji kandidaturi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat direktorja traja štiri leta. Po poteku mandata je lahko ponovno imenovan. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, tj. Vlade Republike Slovenije.

Če izpolnjujete razpisne pogoje, lahko svojo prijavo pošljete do vključno 18. 4. 2020 po pošti na sedež NIJZ, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »»NE ODPIRAJ, za RAZPISNO KOMISIJO – za razpisano mesto direktorja«. Prijavi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa ter program dela in razvoja zavoda za obdobje mandata direktorja.

Za dodatne informacije so vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si