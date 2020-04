»Nismo več sposobni, da virus prestanemo na nogah, kot so naši dedje prestali špansko gripo«

IZJAVA DNEVA

"Tako imenovana stroka, se mi zdi, je nemočna zato, ker se proti covidu-19 bori s srednjeveškimi sredstvi karantene in prerokb, kdaj neki bi lahko epidemija prešla. Zgodilo se je nekaj zelo zanimivega, nekaj, česar še nismo videli v nobenem znanstvenofantastičnem filmu: svet so napadli mongolski konjeniki iz razvitega srednjega veka, oboroženi z najbolj primitivnim orožjem. Toda pokazalo se je, da se jim civilizacija, ki je proizvedla medcelinske rakete, supersonična letala in atomsko orožje, nima s čim upreti. Postmoderna civilizacija se je soočila z izzivi srednjega veka, na katere ne najde odgovorov. Med drugim smo tudi kot človeška bitja postali preobčutljivi, tudi čustveno, to je v smislu življenjskega udobja. Nismo več sposobni, da naval nekega niti ne tako zelo smrtonosnega virusa prestanemo na nogah vsaj tako, kakor so naši dedje prestali špansko gripo."

(Miljenko Jergović, pisatelj in kolumnist, o tem, komu v času pandemije bolj verjeti, politiki ali stroki; v intervjuju za Večer)

