Razpis za e-Proglas

Prijavljena dela naj obravnavajo sedanje razmere v državi in širom po svetu

Proglas: Koronavirus

© idejološka ordinacija

Mladinin Proglas objavlja izredni odprti razpis za spletno stran in Facebook s temo KORONAVIRUS. Prijavljena dela naj obravnavajo sedanje razmere v državi in širom po svetu (kako se ljudje prilagajamo spremenjenemu načinu življenja, kako se oblasti odzivajo na razmere in jih rešujejo, kako si ljudje zapolnjujemo čas in kakšen je naš karantenski vsakdanjik), pa tudi, kakšni bodo učinki koronskih časov na naše življenje po karanteni (kako se bodo spremenile gospodarske, politične in družbene ureditve, kakšne bodo duševne posledice, kaj nam bo odslej v življenju pomembno in čemu se bomo izogibali) oziroma kako bi bil lahko videti naš postkarantenski vsakdanjik.

Rešitve bomo na e-naslov proglas@mladina.si sprejemali do preklica (ta hip ni časovne omejitve).

Gradivo za oddajo: JPG 610*800 pik, podpis in kontaktni podatki avtorja.

