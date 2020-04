Hočete življenje ali pravice?

Kako bo izgledal svet po pandemiji

Koronavirus v moji deželi pri Gozdu Martuljku

© Upornik Jure

Vsi se sprašujejo: joj, kako bo izgledal svet, ko bo vsega tega konec? Kakšna bo prihodnost? Že zdaj jo lahko vidite – pogledati morate le, kakšne ukrepe, odloke in zakone sprejemajo vlade in vladarji. Jasno, vsi ti ukrepi, odloki in zakoni naj bi veljali le začasno, v času pandemije in izrednih razmer, toda v resnici so tisto, o čemer režimi in vladarji sanjajo. Iz njihovih sanj je mogoče sklepati, kakšna bo prihodnost.