Korona kaos

zajem zaslona / gov.si

Zaprtje države je številnim študentom, ki so odvisni od študentskega dela, odvzelo zaslužek in jih čez noč pahnilo na rob preživetja. Politika jim je zato v prvem kriznem paketu obljubila 150 evrov solidarnostnega dodatka, a se z izplačili precej zapleta. Za uveljavljanje pomoči naj bi upravičenci do jutri izpolnili posebno vlogo, ki pa je dostopna šele od včeraj. Trenutno je spletna stran z vlogo preobremenjena in le občasno deluje, se pa vsaj zdi, da je bil odpravljen datum za oddajo obrazca. Kdaj bodo študenti prejeli nakazilo, ni znano.

V celotni situaciji je najbolj pomenljiv molk Študentske organizacije Slovenije, ki stoično spremlja birokratski cirkus novih in novih ovir med študenti in obljubljenimi 150 €. Tiho sodelovanje študentskih funkcionarjev z vlado je pogosto nagrajeno z udobno službo. ŠOS bi študentom v stiski lahko pomagal tudi z lastnimi sredstvi in posebnim kreditom, a tega očitno ne želijo narediti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.