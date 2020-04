Kdo je naročil odstranitev grafita Janeza Janše in kdo jo bo plačal?

Posredovanje gasilcev in vozil po ceniku je stalo več kot 1000 evrov, z opravljanjem nenujne dejavnosti pa se je tudi zmanjšala operativna pripravljenost mestne enote

Včerajšnje odstranjevanje grafita Janeza Janše v Mariboru

© Facebook

Na naše uredništvo se je glede včerajšnjega odstranjevanja grafita Janeza Janše na pročelju stavbe v Mariboru obrnil prostovoljni gasilec iz Ljubljane. Opozoril nas je, da gasilska društva in poklicne gasilske enote sicer opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, a da se ta izvaja po dogovorjenem ceniku Gasilske zveze Slovenije. "Izbris grafita v Mariboru ni zaveden pod intervencijami v informacijskem sistemu Uprave RS za zaščito in reševanje SPIN, niti na spletni strani Gasilske brigade Maribor," je dodal.

"Posredovanje gasilcev in vozil po ceniku je stalo več kot 1000 evrov, z vsakim opravljanjem nenujne dejavnosti pa se je tudi zmanjšala operativna pripravljenost mestne enote," je poudaril gasilec.

Kdo je torej naročil odstranitev grafita in kdo jo bo plačal? Če ni šlo za gospodarsko dejavnost, ali nameravajo Gasilska brigada Maribor (GBM) in policijske kapacitete mesta čistiti še več grafitov po Mariboru in drugod? Če je šlo za gospodarsko dejavnost, ali se poleg gasilskih enot lahko najame tudi policijske?

KC Pekarna: Grafit je bil satira politične situacije v državi, ki vedno bolj smrdi po fašizmu

Danes pa se je glede dogodka oglasil tudi programski svet KC Pekarna in ostro obsodil "včerajšnje prebarvanje grafita s podobo moškega z dvignjeno roko in napisom Smrt narodu, svoboda fašizmu".

"Grafit je bil satira obstoječe politične situacije v državi, ki vedno bolj smrdi po fašizmu. Hkrati omenjen grafit po sporočilnosti ne odstopa od prakse v Sloveniji (in v tujini), kjer se celo v javnih medijih uporabljajo prirejene podobe politikov za izražanje politične satire. Medtem, ko se na mariborskih ulicah pojavlja vse več napisov, ki poveličujejo nacizem (npr. na Lentu: Hitler did nothing wrong, Heil Hitler) in se kljub konstantnemu opozarjanju le-teh ne odstranjuje, je očitno, da trenutna vlada uporablja vse možne oblike nadzora in cenzuriranja svojega ljudstva ter kriminalizira celo umetniške intervencije (kar se na dnevni ravni vidi tudi pred parlamentom), ki si jo drznejo kritizirati," je v sporočilu za javnost zapisal programski svet KC Pekarna.

"Poleg tega, da gre za smešno zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je tudi očitno, da vlada sama v državi namerno ustvarja izredne razmere."



KC Pekarna

"Nedoumljivo je, da se z enim grafitom ves dan ukvarja skupina policistov in kriminalistov v neprebojnih jopičih, ki se je na lokacijo pripeljala s tremi policijskimi avtomobili in eno marico, ter skupina gasilcev, ki se je na lokacijo pripeljala s polno opremljenim gasilskim vozilom in s še enim terenskim vozilom. Poleg tega, da gre za smešno zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je tudi očitno, da vlada sama v državi namerno ustvarja izredne razmere," so še zapisali.