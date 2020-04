Jelka Godec ujeta s prsti v marmeladi

Bivša SDS-ova borka proti preplačilu zdravstvenega materiala posredovala za sporne maske z gumico

Cena materiala: 0,0524 evra. Cena preluknjanega materiala z gumico po posredovanju SDS: 0,8 e

Aleš Šarec, direktor kranjskega podjetja Seti, je na začetku epidemije slovenskim podjetjem ponudil štirislojni tako imenovani airlaid material, primeren tudi za izdelavo zaščitnih mask. Po naših informacijah je material za eno masko podjetjem prodal po ceni 0,0524 evra. Podjetje Korez-Sorting group je iz tega materiala naredilo kakovostno, šivano zaščitno masko, ki jo je zavod za blagovne rezerve odkupil po ceni 0,76 evra za kos. Podjetje Zaščita Lukač pa se je znašlo drugače: na Setijeve serviete so zgolj namestili gumice. Kljub temu je zavod za blagovne rezerve Lukačeve maske odkupil po ceni 0,8 evra za kos. Za material so plačali nekaj več kot 30 tisoč evrov in 600 tisoč mask prodali za 480 tisočakov. Kako jim je to uspelo?