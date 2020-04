»Izbris« grafita

Cenzura politične satire ali upravičena odstranitev nacistične simbolike?

Podoba pred prihodom policije

© Marko Pigac

V Mariboru so območje Pekarne v soboto, 25. aprila, zasedli policisti in gasilci. Čez dan so zgolj postopali, proti večeru je postalo jasno, zakaj so prišli. Začeli so odstranjevati grafit, ki je upodabljal človeka, podobnega predsedniku vlade Janezu Janši. Narisan je bil na pročelju ene od tamkajšnjih stavb z roko, iztegnjeno v fašistični pozdrav, poleg pa je bil napis »Smrt narodu, svoboda fašizmu«. Enak grafit je bil tam (le na drugi stavbi) naslikan že leta 2012, a je »preživel« več let, novi grafit je zdržal le dan in pol. Zakaj takšna panika? Zakaj so tako hitro odstranili ravno ta grafit, ostale pa so številne nacistične svastike, ki kazijo mariborske zidove?

Prostovoljni gasilec nas je opozoril, da gasilska društva in poklicne gasilske enote opravljajo tudi gospodarsko dejavnost, a da se ta izvaja po dogovorjenem ceniku. »Izbris grafita v Mariboru ni zaveden niti pod intervencijami v informacijskem sistemu Uprave za zaščito in reševanje niti na spletni strani Gasilske brigade Maribor,« je dejal. »Z vsakim opravljanjem nenujne dejavnosti pa se je tudi zmanjšala operativna pripravljenost mestne enote.«

Na Policijski upravi Maribor (PUM) so pojasnili, da so policisti sami pridobili informacijo o obstoju tega grafita. »Pri tem smo ugotovili elemente kaznivega dejanja, zato smo o dogodku obvestili državnega tožilca in v nadaljevanju, po njegovih usmeritvah, dejanje evidentirali kot kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti,« so odgovorili. Ogled so opravili dopoldan, zaradi oteženega dostopa do grafita pa so za tehnično pomoč zaprosili gasilce. Poudarili so, da odstranitve grafita ni naročila policija, niti ni pomagala pri odstranitvi, saj to ni v njeni pristojnosti. Prav tako ni »asistirala pri odstranjevanju«, pač pa so policisti v okolici zbirali dodatna obvestila in zavarovali kraj intervencije med odstranjevanjem grafita.

Na Mestni občini Maribor so povedali, da je bil župan Saša Arsenovič, ki je bil v soboto prav tako na prizorišču, o zadevi obveščen, ker je predsedujoči mariborskega mestnega varnostnega sveta, ki je ustanovljen z namenom, da občina skupaj s policijo »preprečuje nastanek različnih negativnih pojavov«. Župan se je odločil, da se bo lokalna skupnost dejavno vključila v odstranitev sporne vsebine iz javnega prostora. »Sporni grafit operira z nacistično simboliko, ki je tako v mestu Maribor kot tudi drugod po svetu nedopustna. Župan pred praznikom dneva boja proti okupatorju jasno izraža stališče in sporoča vsej javnosti, da nikoli in nikdar ne bo dopuščal, da bi v mestu Maribor imeli simboli nacizma in fašizma, ki so naše mesto še posebej negativno zaznamovali, kakršenkoli prostor,« so dodali na občini.

Na pol izbrisani grafit po intervenciji

© Marko Pigac

Pri mariborski policiji so še pojasnili, da pomoči policiji ne zaračunavajo. Sekretar varnostnega sosveta je poklical poveljnika Gasilske brigade Maribor in ga zaprosil za pomoč gasilcev, da prekrijejo, izperejo in zakrijejo grafit na više ležečem mestu. »Grafit je bil v večernih urah zakrit v 30 minutah. Ko bodo znani izsledki preiskave, bomo sprejeli odločitev, komu izdati račun,« so pojasnili in ocenili, da bi vse skupaj stalo 327,71 evra.

Člani KC Pekarna pa so v sporočilu za javnost zapisali, da se omenjeni grafit po sporočilnosti ni razlikoval od prakse v Sloveniji (in v tujini), kjer se celo v javnih medijih uporabljajo prirejene podobe politikov za izražanje politične satire. »Nedoumljivo je, da se z enim grafitom ves dan ukvarja skupina policistov in kriminalistov v neprebojnih jopičih, ki se je na lokacijo pripeljala s tremi policijskimi avtomobili in eno marico, ter skupina gasilcev, ki se je na lokacijo pripeljala s polno opremljenim gasilskim vozilom in s še enim terenskim vozilom. Poleg tega, da gre za smešno zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je tudi očitno, da vlada sama v državi namerno ustvarja izredne razmere,« so sklenili. Mariborska občina je v sredo popoldne sicer sporočila, da bo v prihodnosti sistematsko odstranjevala vse grafite s sovražno vsebino.