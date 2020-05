Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

»Raziskava je popolnoma neodvisna, vlada ni imela nobenega vpliva«

Dr. Miroslav Petrovec, virolog

V sredo so bili končno predstavljeni rezultati vseslovenske raziskave o razširjenosti okužb z novim koronavirusom med prebivalstvom. Izmed tri tisoč povabljenih se je z odvzemom brisa nosne sluznice in vzorca krvi strinjala slaba polovica, med njimi pa so odkrili en primer aktivne okužbe in en primer že prebolele okužbe, pri čemer so testi zaznali zgolj ostanke virusa. Pri 41 sodelujočih so v krvi odkrili protitelesa, ki nakazujejo, da so okužbo že preboleli. Iz tega je mogoče s precej veliko verjetnostjo sklepati, da se je doslej v Sloveniji okužilo od 2 do 4 odstotke ljudi. Po srednji oceni naj bi torej doslej v stik z virusom prišlo 60 tisoč prebivalcev Slovenije, kar je približno 40-krat več od števila uradno potrjenih okužb s pomočjo laboratorijskih testov.

Raziskavo, ki so jo izvedli v zgolj dveh tednih, je vodil prof. dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pri ljubljanski Medicinski fakulteti in vodja tamkajšnjega laboratorija za diagnostiko virusnih okužb. Pogovor je potekal v torek zvečer, potem ko so rezultate raziskave predstavili vladi, ki bo raziskavo tudi financirala.

Kako se rezultati raziskave ujemajo z vašimi predvidevanji?