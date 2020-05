Shod Narave ne damo danes ob 13.30 pred parlamentom

Pol ure pred glasovanjem poslancev v Državnem zboru se bodo na Trgu republike zbrali protestniki, ki želijo zaščititi naravo v Sloveniji

Na Trgu republike v Ljubljani bo danes (torek, 12. maja) ob 13.30 potekal shod Narave ne damo. Gre za protest ob novem protikoronskem zakonu, ki je praktično izbrisal nevladne organizacije in varstvo okolja iz gradbenih postopkov, zdaj pa se ideja ministra Andreja Vizjaka širi tudi na vso ostalo zakonodajo. Zakonu o ohranjanju narave (ZON) grozi varovanju narave v Sloveniji. "Ob sprejetju amandmaja bi od sedanjih 47 nevladnih organizacij s statusom varstva narave takšen status obdržale le še štiri," opozarjajo organizatorji.

O sprejetju predlaganega amandmaja na ZON bodo poslanci na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor glasovali danes, 12. maja, ob 14.00 v veliki dvorani Državnega zbora, zato v gibanju Balkan River Defence pozivajo javnost, naj poslanke in poslance ob 13.30 pričaka na Trgu republike in jih s transparenti, pesmijo in rekreacijo pozove, da glasujejo ZA naravo, torej PROTI amandmaju.

