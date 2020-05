FOTOGALERIJA: Protest Narave ne damo!

Trg republike v Ljubljani ob 13.30



Ob 13.30, tik pred začetkom seje odbora Državnega zbora (DZ) za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri so glasovali o sprejetju amandmaja na zakon o ohranjanju narave, so se protestnice in protestniki v organizaciji gibanja Balkan River Defence zbrali na Trgu republike in poslance pozvali k ohranjanju narave v Sloveniji. Pred poslopjem parlamenta se jih je kljub dežju in slabemu vremenu zbralo nekaj sto.

Trg republike pred parlamentom



