Odpisani z dekretom

V času visoke stopnje okužb z novim koronavirusom je ministrstvo za zdravje uvedlo vnaprejšnje klasificiranje starostnikov v domovih za starejše, kdo je primeren za zdravljenje v bolnišnici in kdo bo v primeru okužbe ostal v domu

Dom starejših občanov Črnomelj, kjer so izvedli protest, ker jih je država pustila na cedilu.

© Uroš Abram

Domovi za starejše so bili med epidemijo covid-19 žarišče okužb, njihovi stanovalci pa pomenijo daleč največji delež vseh, ki so umrli za novo boleznijo in z njo povezanimi zapleti. Kot so razkrili novinarji Dnevnika, so po podatkih do 4. maja ti starostniki pomenili skoraj 80 odstotkov vseh slovenskih žrtev koronavirusne bolezni. Od skupaj 78 stanovalcev domov za starejše, ki jih je pokončala ta bolezen, pa jih je le deset umrlo v bolnišnicah. Vsi preostali so konec dočakali vsak v svojem varstvenem zavodu – čeprav so predstavniki vlade in stroke zatrjevali, da je intenzivna nega v bolnišnici na voljo vsakomur, ki jo potrebuje.