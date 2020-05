Nam bo zmanjkalo sape?

Vlada Janeza Janše bo gospodarstvu podarila na stotine milijonov evrov. Delodajalci so navdušeni, toda koronakriza se 1. junija, ko bodo pomoči usahnile, še ne bo končala.

Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo, in Dušan Mes, direktor Slovenskih železnic, na prvem potniškem vlaku v Ljubljano. 11. maj 2020

Koronakriza je podjetnike različno prizadela. Gradbeništvo hujšega šoka recimo ni doživelo, v družbi Lumar, kjer so takoj po razglasitvi epidemije od 78 zaposlenih večino poslali na čakanje, proizvodnje niso zaustavili, ker ne bi imeli naročil, ampak ker niso dobili dovolj gradbenih dovoljenj. Zdaj so bolj optimistični: »Stanje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj se je izboljšalo in jih ponovno dobivamo. Pozitivno je tudi vzdušje, klima med ljudmi in potencialnimi kupci.« Največji problem, s katerim se sedaj spopadajo, pa je, kako aktivirati sodelavce, ki imajo šoloobvezne otroke od 4. razreda. »Imamo težavo z zagotavljanjem njihovega varstva,« odgovarjajo.