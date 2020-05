Slovenski delavci med najbolj prizadetimi?

Po anketi EU Slovenija rekorderka po brezposelnih zaradi koronavirusa

© arhiv Mladine

Po podatkih zavoda za zaposlovanje se je brezposelnost v Sloveniji aprila povečala za okoli 20 odstotkov v primerjavi z aprilom lani. Glede na stanje iz marca letos so največje medletno povečanje zabeležili v Kranju (+37,3 odstotka), Ptuju (+33,5), Kopru (+32 odstotka), Velenju (+25,3) in Mariboru (+22,5), najmanjšega pa v Trbovljah (+11,4 %) in Ljubljani (+12,8 ). Seveda pa so to podatki o registriranih brezposelnih, torej tistih, ki so se v času epidemije prijavili na zavodu.

Evropska komisija pa je aprila po vsej uniji, tudi v Sloveniji, izvedla anketo, v kateri so respondente vprašali, ali so med pandemijo trajno ali začasno izgubili službo. Sodeč po teh anketnih podatkih naj bi epidemija delavce v Sloveniji najbolj prizadela. Da so »trajno« izgubili delo ali dobili odpoved pogodbe o delu, je namreč v Sloveniji odgovorilo kar 36,8 odstotka vprašanih – več le še v Grčiji, in sicer 41,8 odstotka. V Italiji naj bi bilo recimo ob službo ali pogodbo o delu 29 odstotkov vprašanih, na Hrvaškem, 22,5, v Nemčiji 20 odstotkov, v Avstriji pa 13,7 odstotka.