PODPIŠITE PETICIJO: Borut Pahor naj odlikuje Ivana Galeta!

Državljan Gale si zasluži državno odlikovanje za razkritje spornih ravnanj nosilcev politične moči in hudih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme

Ivan Gale po oddaji Tarča pred stavbo RTV Slovenija v četrtek, 30. aprila

© Borut Krajnc

Skupina uglednih državljank in državljanov, skupaj več kot 100, je danes poslala predsedniku republike Borutu Pahorju predlog, naj odlikuje žvižgača Ivana Galeta, uslužbenca Zavoda za blagovne rezerve RS, z državnim odlikovanjem, in sicer z medaljo za častno dejanje na civilnem področju. V ta namen smo objavili tudi PETICIJO, ki jo lahko podpišete NA TEJ SPLETNI POVEZAVI, kjer boste lahko prebrali tudi natančnejšo obrazložitev.

"Ivan Gale si zasluži odlikovanje z državnega vrha za razkritje spornih ravnanj nosilcev politične moči in hudih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme v času epidemije covid-19. S tem pogumnim dejanjem je g. Ivan Gale dal izjemen prispevek k ohranjanju in krepitvi vrednot pravne države in dal vsem državljankam in državljanom zgled poštenega delovanja in državljanskega poguma," so zapisali prvopodpisani.

PETICIJO LAHKO PODPIŠETE TU >>