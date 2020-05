Borut Mekina | foto: Uroš Abram

»V času epidemije, ko bi likvidnostna pomoč morala biti hitra, smo padli na izpitu«

Ana Stanič, strokovnjakinja za pravo EU

Ne mine dan, da se slovenska vlada ne bi pohvalila s hitro in učinkovito pomočjo slovenskemu gospodarstvu. A kot pravi Ana Stanič, je bila ta pomoč v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami počasna in celo neučinkovita. Zakaj? Ana Stanič je ena najboljših slovenskih strokovnjakinj za evropsko in mednarodno pravo. Pred kakšnimi dvajsetimi leti je v Londonu odprla odvetniško pisarno, specializirano za področja energetike, mednarodnega prava in reševanja sporov, v zadnjem obdobju pa svetuje vladam, ki morajo svoje protikoronske ukrepe priglašati evropski komisiji ali podjetjem, ki se pripravljajo na tožbe, ker naj bi bili njihovi konkurenti med koronakrizo deležni neupravičene pomoči. Tako ima svojevrsten pregled nad potezami držav EU, ki v zadnjih dveh mesecih pomagajo svojim podjetjem.

Začniva z okoljem. Ste ena največjih poznavalk gospodarskega, energetskega in okoljskega prava EU. Ste zasledili, da je Slovenija v zadnjem zakonu o interventnih ukrepih nevladnim organizacijam omejila dostop do postopkov pri presoji vplivov na okolje?