Čez noč izginil »Ivan Gale, ljubimo te«

Prebarvali odmevni grafit, ki je združil Slovence

Grafit "Ivan Gale, ljubimo te (Slovenci, glejte oddajo Tarča)", ki je zaokrožil po spletu

© Matej Repič

Odmevni grafit, ki je nastal takoj po oddaji Tarča na TV Slovenija (z naslovom Ozadja naročanja in nakupov zaščitne opreme), v kateri je prvi slovenski žvižgač Ivan Gale prvič javno razkril nepravilnosti in korupcijo pri vladni nabavi zaščitne opreme, je bil čez noč prebarvan. Zid pri Ruskem carju v Ljubljani so leta zanemarjali in zanj se ni zmenil nihče, zdaj pa, ko se je na njem pojavil tudi grafit o Ivanu Galetu (zid ob cesti so namreč leta krasili tudi številni drugi grafiti), pa so se ga odločili prebarvati v zeleno.

Tako je za vedno izginilo pomembno opozorilo korupcijske afere, predvsem pa napis, ki je združil Slovence (ne glede na politično prepričanje) in ki je množično zaokrožil po spletu in medijih.

Odmevnega grafita, ki je opozarjal na korupcijo, ni več ...

© Matej Repič

Zdi se, da v zadnjem času hitro izginjajo grafiti, ki niso naklonjeni Janševi vladi. Pred kratkim so denimo v Mariboru prebarvali tudi grafit s podobo predsednika vlade. Več o tem na tej spletni povezavi (Kdo je naročil odstranitev grafita Janeza Janše in kdo jo bo plačal?). Ali je šlo takrat za cenzuro politične satire ali upravičeno odstranitev nacistične simbolike, pa si lahko preberete na tem spletnem mestu.