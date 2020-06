Ministrstvo za notranje zadeve: Thompson lahko nastopi v Mariboru

Hrvaško visoko sodišče za prekrške je odločilo, da zloglasno ustaško geslo "Za dom spremni" v pesmi Thompsona ni prekršek, slovensko notranje ministrstvo pa je zavrnilo odločbo o prepovedi koncerta v Mariboru

Hrvaško visoko sodišče za prekrške je odločilo, da zloglasno ustaško geslo "Za dom spremni" na začetku pesmi Bojna Čavoglave kontroverznega pevca Marka Perkovića - Thompsona ni prekršek, kar bi lahko določilo sodno prakso v novih podobnih primerih proti njemu. Odločitev sodišča je pozdravil njegov odvetnik Davorin Karačić, ki v geslu ne vidi nič spornega, saj gre po njihovem za bojni klic, ki ga je uporabljala hrvaška vojska v nedavni vojni.

Na seji je 20 sodnikov med drugim odločalo o nepopolnih in različnih pojasnilih pravnih norm v primeru izvedbe sporne pesmi glede na hrvaški zakona o prekrških zoper javni red in mir. Hrvaška sodišča za prekrške so v preteklih letih različno odločala o spornih izvedbah Perkovićeve pesmi, ki je nastala med vojno na Hrvaškem.

Na visokem sodišču za prekrške so razpravljali o načelu zakonitosti kot tudi o uravnoteženosti sodne prakse glede na stališča o spornem geslu v pesmi Bojna Čavoglave. Med glasovanjem je 15 sodnikov menilo, da Perkovićevega vzklikanja gesla na začetku pesmi ni možno obravnavati, kot je opisano v 5. členu hrvaškega zakona o javnem redu in miru.

V sporočilu na spletni strani sodišča niso podrobneje pojasnili svoje odločitve. Zapisali so, da so odločali zgolj v primerih dveh ovadb šibeniške policije proti Thompsonu zaradi izvedbe pesmi na koncertu leta 2016, ki sta lani dobili sodni epilog z oprostitvijo Perkovića. Hrvaško ustavno sodišče je večkrat odločilo, da je "Za dom spremni" nedvomno ustaško geslo, ki je v nasprotju s temeljnimi določili hrvaške ustave.

Mariborska upravna enota je prejšnji mesec že drugič prepovedala koncert kontroverznega hrvaškega pevca v Mariboru. "V odločbi o prepovedi koncerta je med drugim zapisano, da se do ustaškega pozdrava »Za dom spremni« opredeljujejo tudi sodne oblasti Republike Hrvaške, med njimi hrvaško ustavno sodišče, ki je večkrat razsodilo, da je izrekanje ustaških pozdravov neustavno, nezakonito in da Hrvaška ne temelji na NDH, ki je bila »nacistična in fašistična tvorba«. Takšno nedvoumno stališče je zavzelo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki je pritrdilo hrvaškim pravosodnim organom in razsodilo, da je vzklikanje »Za dom spremni« nezdružljivo z vrednotami evropske konvencije o človekovih pravicah," je pisal Izak Košir v Mladini.

Ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Aleša Hojsa pa je zdaj zavrnilo odločbo o prepovedi koncerta v Mariboru.

Na odločitev se je odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek: "Thompsonov koncert, ki ga redno spremljajo pozivi k zaničevanju drugih narodnosti, v Sloveniji ni in ne sme biti dobrodošel. Vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi nestrpnosti je žalitev naših vrednot in kršitev naše ustave."

Na potezo ministrstva se je na Twitterju odzvala predsedujoča stranki SD Tanja Fajon: "Odločitev je teptanje človeškega dostojanstva in priznanje ustaškemu režimu. Ni problem, da Thompson podpira ustaštvo. Problem je, da to podpira naša vlada."

Poslanec Levice Matej T. Vatovec pa je o tem zapisal: "Medtem ko številne države zavračajo in prepovedujejo koncerte hrvaškega pevca Thompsona, zaradi njegovih proustaških pesmi in ikonografije, dela vlada Janeza Janše vse, da bi mu organizirala koncert v Sloveniji in s tem odprla pot promociji ustaštva in fašizma."

