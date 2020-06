Hrvaškega zunanjega ministra ne moti »velika Madžarska«

Predsednik madžarske vlade Viktor Orban je prejšnji teden ob 100. obletnici podpisa trianonske pogodbe odkril spomenik Madžarska kalvarija v spomin na mesta, ki jih je Madžarska imela do podpisa mirovne trianonske pogodbe 4. junija 1920

Zemljevid Velike Madžarske

© Arhiv Mladine

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je izjavil, da Madžarska nima teženj do hrvaškega ozemlja, saj v Budimpešti dobro vedo, kje je državna meja, ker so tam postavili žico v času migrantske krize v letih 2015 in 2016. Pred tem je Hrvaška poslala Madžarski protestno noto zaradi spornega zemljevida.

Na spomeniku je tudi zemljevid "velike Madžarske", ki zajema dele območja današnje Slovenije, Hrvaške, Srbije, Slovaške, Avstrije, Romunije in Ukrajine, kot so bila v okviru Avstro-Ogrske do leta 1920. Madžarska je s trianonsko pogodbo kot poraženka v prvi svetovni vojni izgubila dve tretjini svojega takratnega ozemlja v okviru dvojne monarhije.

Madžarskemu veleposlaniku v Zagrebu je Hrvaška izročila protestno diplomatsko noto zaradi napisa, na katerem se na plošči v kontekstu madžarskega ozemlja posebej omenja tudi hrvaško pristanišče Reka.

Grlić Radman je povedal, da Madžari niso nikoli zahtevali, da bi jim Hrvaška vrnila ozemlje, ki ji je pripadlo s trianonsko pogodbo. "Med migrantsko krizo so postavili žico ob hrvaško-madžarski meji, zato vedo kje so te meje," je povedal.

Madžarski premier je večkrat objavil zemljevide "velike Madžarske", hrvaška vlada pa se ni ostreje odzvala na tovrstne Orbanove provokacije, za razliko od nekaterih drugih podobnih primerov.

