Srečko Đurov: »Naša odločitev o prepovedi koncerta je bila pravilna«

Načelnik upravne enote Maribor, ki je prepovedal Thompsonov koncert

Srečko Đurov

© Marko Pigac

Potem ko je ministrstvo za notranje zadeve razveljavilo odločbo upravne enote Maribor o prepovedi Thompsonovega koncerta, se je javno odzval njen načelnik. Med drugim je dejal, da je poveličevanje ustaštva napad na slovensko ustavo in da sta pravici do javnega zbiranja in svobode izražanja izrabljeni za cilje, ki so v nasprotju z evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic. Z morebitno razrešitvijo se ne obremenjuje, podprl pa ga je minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Zakaj ste se kot načelnik UE Maribor odločili za javni odziv na potezo ministrstva, ki je že drugič razveljavilo odločbo upravne enote o prepovedi Thompsonovega koncerta v Mariboru?