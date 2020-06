Evropska komisija postavila Janšo na laž

Evropska komisija je pismo, za katerega premier Janša trdi, da ga ni prejel, posredovala po elektronski pošti ob 17:52 v torek, 9. junija

Predsednik slovenske vlade Janez Janša se je ponovno ujel v lastno past ...

© Borut Krajnc

V tiskovni službi Evropske komisije so na vprašanje STA, kakšen je odziv komisije na tvit predsednika vlade Janeza Janše, v katerem je trdil, da pisma glede zamenjave na čelu Sursa ni prejel, odgovorili, da je bilo pismo posredovano po elektronski pošti stalnemu predstavništvu Slovenije pri EU ob 17:52 v torek, 9. junija, za nadaljnje posredovanje premierju. "Naslavljanje pisma premierju Janši preko stalnega predstavništva je v skladu s standardno prakso," so še zapisali.

Premier Janša se je na poziv evropskega komisarja za gospodarstvo Paola Gentilonija k pojasnilom glede menjave generalnega direktorja Sursa odzval s tvitom, da ni prejel Gentilonijevega pisma, medtem ko so mediji ga. "Upam, da tokrat zadnjič igrate politično igro za slovensko levico," je sporočil komisarju.

Na zapis predsednika vlade na Twitterju se je na istem družbenem omrežju odzvala predsedujoča SD Tanja Fajon. Kot je navedla, ni verodostojne informacije brez verodostojnih podatkov. Gentiloni po njenem prepričanju zahteva pojasnila, ker je menjava na čelu Statističnega urada RS (Surs) "nov znak suspenza demokracije v Sloveniji". "Janšev odgovor je nedostojen: ko ni argumentov, napad in blatenje. Ta vlada je uničila ugled Slovenije v EU," je zatrdila.

Gentiloni je po sredinih navedbah komisije v pismu "pozval k nekaterim pojasnilom v povezavi z nedavno zamenjavo generalnega direktorja statističnega urada Slovenije". Pismo je poslal ta torek.

Na vprašanje o razlogih za pismo so v tiskovni službi komisije odgovorili, da je "komisija zavezana zagotavljanju popolnega spoštovanja načel nepristranskosti in strokovne neodvisnosti nacionalnih statističnih organov, kot to določa zakonodaja EU".

Vlada je konec maja zamenjala generalnega direktorja Sursa Bojana Nastava in za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 22. novembra.

Statistični svet RS, ki je strokovno posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike, je v začetku junija dal pobudo za ustavno presojo Nastavove razrešitve. Pravno mnenje, ki so ga pridobili, kaže, da se je vlada pri razrešitvi sklicevala na napačen zakon, so navedli.

Janša je glede Nastavove razrešitve za TV Slovenija konec maja dejal, da je bila ta potrebna "zaradi odzivnosti". "Gre za to, da ta organ deluje strokovno, da je odziven, da se lahko zanesemo na to, da če bomo jutri potrebovali podatke, jih bomo dobili," je pojasnil.

