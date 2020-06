Hiši Franko Ane Roš dve Michelinovi zvezdici

Po eno zvezdico pa so prejele tudi slovenske restavracije Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Atelje in Vila Podvin

Samouka mojstrica navdušuje Ameriko in promovira Slovenijo tudi v oddaji na Netflixu

Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš se bo odslej kot prva v regiji ponašala z dvema Michelinovima zvezdicama. Po eno zvezdico pa so prejele Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk, Atelje in Vila Podvin, so razglasili danes na Ljubljanskem gradu.

Slovenija je danes na slovesnosti, razpeti med Ljubljano in Parizom, prejela prvi Michelinov vodnik, imenovan tudi rdeča biblija. Skupno je Michelinove nagrade prejelo 52 restavracij; omenjenih šest se jih ponaša z najbolj zaželenimi zvezdicami, devet jih je prejelo nagrado Bib Gourmand za izredno kulinariko po dostopnih cenah, 37 pa naziv krožnik (plate).

Skupno je Michelinove nagrade prejelo 52 restavracij.

Z Michelinovim vodnikom bo tistim, ki iščejo najboljše v kulinariki, še lažje najti Slovenijo, je na slovesnosti poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je zatrdil, da je slovenski turizem po epidemiji covida-19 pripravljen znova pozdraviti turiste z vsega sveta. "Michelinove zvezdice so še dodaten razlog za obisk naše čudovite države," je dejal.

4Y3urgE8vl8

ZjQut7qBpx8

