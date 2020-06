Transspolna skupnost zaradi članka v tabloidu tokrat stopila v bran J. K. Rowling

Čeprav so še pred kratkim kritizirali avtorico knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling zaradi njenih tvitov, so ji transspolni aktivisti tokrat stopili v bran

J. K. Rowling

© Wikipedia

Čeprav so še pred kratkim kritizirali avtorico knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling zaradi njenih tvitov, so ji transspolni aktivisti tokrat stopili v bran, ko je britanski časnik The Sun objavil intervju z njenim nekdanjim možem, ki je imel v naslovu izjavo Jorgeja Arantesa: "Klofnil sem jo in ni mi žal." Kljub nestrinjanju z njenimi pogledi o pravicah transspolnih oseb, so aktivisti v javnem pismu izrazili solidarnost z J. K. Rowling in kot odvraten označili način, kako je časnik pristopil do njene izpovedi o nasilju v družini.

Prejšnji teden je Rowlingova v eseju namreč razkrila, da je bila žrtev nasilja v družini in spolnega napada. Izkušnje je delila, da bi v kontekst postavila svoje pretekle in nedavne kontroverzne komentarje o transspolnih osebah ter spolni identiteti.

Veliko LGBT+ organizacij je obsodilo njene komentarje, nestrinjanje s pisateljico pa so izrazili tudi igralci Daniel Radcliffe, Eddie Redmayne in Emma Watson.

Razkritja v eseju pa so kot priložnost prepoznali v časniku The Sun. Poiskali so Jorgeja Arantesa, avtoričinega nekdanjega moža in z njim naredili intervju, poroča britanski The Guardian.

Aktivisti so v pismu urednici časnika Victorii Newton napisali, da jo žene sila, ki žrtve nasilja v družini in spolnega napada potisne v kot, v ospredje pa postavlja zgodbo napadalca.

Kritiki J. K. Rowling so v javnem pismu v podporo avtorici pozvali časnik, naj poda opravičilo in izboljša svoje poročanje o nasilju v družini. Ranljivih skupin ne bi smeli uporabljati za prodajo časopisov, so še zapisali.

