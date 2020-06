Postavljenih že okoli 12.000 anten za 5G

Omrežje 5G naj bi do sredine julija v Nemčiji zagotovili 40 milijonom državljanom, kar je slaba polovica vseh prebivalcev

V Nemčiji lahko 5G že zdaj uporablja več kot 16 milijonov prebivalcev

Nemški telekomunikacijski operater Deutsche Telekom je ta teden začel ponujati nadgrajeno mobilno omrežje pete generacije (5G), ki ga lahko zdaj uporablja več kot 16 milijonov prebivalcev v več kot 1000 krajih. V družbi napovedujejo, da bodo omrežje 5G do sredine julija zagotovili 40 milijonom prebivalcem, kar je skoraj polovica vseh.

Kot je po navedbah družbe poudaril njen generalni direktor Dirk Wössner, omrežje vzpostavljajo hitreje od pričakovanj. Doslej so postavili okoli 12.000 anten, pri vzpostavljanju omrežja pa uporabljajo tehnologijo Huaweija in Ericssona.

Zagotavljajo, da se ne osredotočajo le na urbana območja, saj želijo zagotoviti čim bolj enakomeren razvoj omrežja nove generacije.

Prvo komercialno mobilno omrežje 5G je bilo v Nemčiji na voljo julija lani. Tam je veliko pozornosti pritegnila že dražba frekvenc za 5G, saj so z zbranim zneskom presegli vsa pričakovanja. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica in 1&1 Drillisch so za frekvence odšteli skupno 6,6 milijarde evrov.

Deutsche Telekom je omrežje 5G v Nemčiji zagnal septembra, prvi ponudnik tega omrežja pa je bil Vodafone, ki ga je vzpostavil julija.

5G je omrežje mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnja omrežja. S hitrostmi, ki naj bi dosegale do 20 gigabitov v sekundi - mobilna omrežja LTE v povprečju dosegajo hitrosti med tremi in petimi megabiti, omrežja 3G pa okoli dva megabita - bodo omrežja 5G po napovedih omogočila preboje v vseh porah družbe, od avtonomnih vozil in medicine do tehnologij navidezne in obogatene resničnosti.

