Drugi valček

Odprte meje ogrožajo obvladovanje virusa

Novak Đoković v Zadru, nekaj dni preden je izvedel, da je okužen s koronavirusom. Teniški turnir je zaradi neupoštevanja higienskih protokolov in malomarnosti postal eno izmed žarišč bolezni, Đoković pa se je tudi opravičil.

Vlada se je znašla v zagati. »Zmaga« nad virusom, ki jo je tako infantilno proslavila s preletom vojaških letal, se po le nekaj tednih izkazuje za zelo kratkotrajno. In to ne, kot bi si verjetno želeli vladni predstavniki, zaradi kolesarskih protestov. Ne, krivdo za to si lahko pripišejo predvsem sami zaradi odločitve za liberalni mejni režim.