Organizatorji protestov: »Ne smemo dopustiti, da bi v antifašistični Ljubljani divjale neonacistične skupine«

Povabilo k nadaljevanju protestov in na demonstracije proti fašizmu, nacionalizmu in rasizmu v petek, 3. julija ob 19. uri ter poziv k obsodbi in aktivni zavrnitvi neonacističnega zborovanja in delovanja »rumenih jopičev«

Neonacisti v rumenih jopičih pretekli petek na Prešernovem trgu v Ljubljani

Organizatorji petkovih protivladnih protestov so danes v sporočilu za javnost sporočili, da je prebivalstvo v večmesečnem heterogenem protestnem gibanju in na številnih političnih manifestacijah po vsej državi jasno povedalo, da se ne strinja z avtoritarnimi in samovoljnimi potezami vlade in koalicije. "Oblikovala se je enotna želja po enakosti, solidarnosti in iskanju novih poti. Na kontraproslavi dneva državnosti prejšnjo sredo smo jasno in odločno izrazili, da se ne strinjamo z navzočnostjo in delovanjem »rumenih jopičev« (oseb v že znani in značilno zlorabljeni opravi), te s strani vladne koalicije instrumentalizirane neonacistične skupine, ki v soglasju z vladnimi potezami rovari proti svežim pobudam in ustrahuje prebivalstvo," so dodali in protestnice ter protestnike pozvali, naj se v petek, 3. julija ob 19. uri udeležijo protivladnih protestov, ki bodo zaradi zaostrenih vladnih ukrepov o omejevanju večjih skupin ljudi, ponovno potekali na kolesih.

Organizatorji protestov so poudarili, da so se vsi dosedanji poskusi vladajočih struktur, da bi nevtralizirale protestno gibanje, izjalovili. "Toda v nekem trenutku se pojavijo provladni »protestniki«, tako imenovani rumeni jopiči, ki so v resnici pripadniki neonacističnih skupin. Njihove vezi z SDS so že dobro dokumentirane, njihov diskurz je praktično identičen diskurzu politične stranke. Smo torej v trenutku, ko se neonacistične tolpe z jasnim ciljem provokacije in eskalacije postavijo v bran vladajoči koaliciji, ki se več kot očitno boji politične opozicije in ki se ji doslej ni posrečilo, da bi zatrla protestno vrenje," so izpostavili.

Dodali so, da grozljiva strategija tenzije ni tuja niti predsedniku republike, ki "paravojaške enote vabi k sebi in v splošnem vztraja pri sila nevarni ideji uravnoteževanja". "Še malo, pa bodo neonacistični »rumeni jopiči« označeni za upoštevanja vredno politično grupacijo. Tega nikakor ne smemo dopustiti," so bili organizatorji protestov odločni v sporočilu za javnost.

Organizatorji menijo, je upravljanje z epidemijo do obisti razkrilo sistemsko neenakost in sprožilo vsesplošen odpor ljudstva do postavljanja profita elit pred interese in potrebe ljudi. "Odziv vladajoče koalicije in državnih aparatov na spontano in množično politično mobilizacijo je bil milo rečeno represiven in nakazuje željo po neomejeni dominaciji in razgradnji še zadnjih demokratičnih in pravnih varoval pred arbitrarno oblastniško voljo. Tukaj gre vsekakor opozoriti na protizakonito in protiustavno postopanje policije, ki izdaja globe za napise na transparentih, pisanje s kredo po tleh, naključno popisuje ljudi, ograjuje celotne mestne predele in s tem onemogoča izražanje demokratične volje ljudi. Takšni postopki kajpak niso novum; so zgolj podaljšek rasizma, ki ga policija na meji in po državi že nekaj let izvaja nad migranti in migrantkami. Temeljna sestavina rasizma je sovraštvo — trobila vladajoče stranke SDS diskreditirajo, ustrahujejo in izvajajo psihični teror nad protestnicami in protestniki in nasploh nad vsemi, ki se ne strinjajo s paranoidno in enoumno življenjsko vizijo," so zapisali.

Obenem pa opozarjajo, da nikakor ne smemo dopustiti, da bi v antifašističnem mestu Ljubljana — in kjer koli drugje — divjale neonacistične skupine. "Zato najostreje obsojamo napovedani shod »rumenih jopičev« in apeliramo na vse: samonikle iniciative in pobude, civilno družbo, državne ustanove in javne institucije, da se s podpisom pod poziv jasno opredelijo proti vsem neonacističnim in neofašističnim zborovanjem."

Organizatorji protestov sporočajo, da je zaradi navedenega pomembno, da se v petek, 3. julija ob 19. uri protestnice in protestniki zberejo v čim večjem številu in se "s kolesi v središču Ljubljane in drugod zoperstavimo kulturi sovraštva ter utrdimo antirasizem in antifašizem kot družbeno normo".

"Na ulicah ne sme biti prostora za nestrpnost in diskriminacijo," so sklenili.

