Svete izjeme

Danes je nov dan

Vlada je sprejela omejitev gibanja nad 10 oseb. Lahko se zbere do 50 ljudi, če organizator pozna vse osebe in vodi evidenco s kontakti, ki jo hrani mesec dni in na zahtevo predloži NIJZ.

Prepoved pa ne velja za maše. Župnik, ki bo maševal, bo vedel, kdo je pri maši, je prepričan Kacin. Obenem je tudi povedal, da pri cerkvenih obredih menda ne gre za javni dogodek. Četudi bi res šlo za zasebni dogodek, so ravno ti tisti, ki so po Kacinovih besedah najbolj zaskrbljujoči. Tako trenutni ukrepi, ki omejujejo javna zbiranja, ne pa tudi večjih športnih prireditev, obratovanja gostinskih lokalov in javnih prevozov, niso skladni z vzroki tveganja, o katerih govori vlada. Poleg tega pa ne bodo vsi zasebni dogodki ušli poostrenemu nadzoru. Nova pravila naj bi namreč zajemala tudi denimo poroke, sicer dogodek zasebne narave.

Drugod verskim obredom pripisujejo visoko tveganje za okužbo s Covid-19. Vlada RS jih na seznam krajev, najnevarnejših za okužbo, ni umestila. Je pa umestila proteste.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.