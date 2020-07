Postkolesarske alternative

Vladozlom

Prejšnji petek se je v Parku slovenske reformacije ustanovila moderirana ljudska skupščina. Vsak udeleženec je imel v skladu s strogimi, a poštenimi smernicami možnost spregovoriti o aktualni problematiki, osebnih izkustvih in potencialnih rešitvah.

Ljudsko zasedanje je še ena izmed organskih prilagoditev aktualnih protestov. V sklopu sedmih pomembnih tematik se je pričel dolg in naporen proces ugotavljanja, v kakšni državi želimo živeti. Ustvarja se tudi platforma, iz katere lahko nastanejo zametki nove, bolj socialne in okolju prijazne politike.

Podoben način so med finančno krizo izbrali Islandci. Sicer so bili protestniki pri spremembi ustave neuspešni, a so politikom dali jasno vedeti, da v državi vlada ljudstvo in so izvoljeni predstavniki zgolj – predstavniki.

Formiranje konkretnih ciljev in zahtev državljanov bi slovenskim odločevalcem postavilo smernice, znotraj katerih lahko delujejo. Kdor ne bo spoštoval volje ljudstva, nima kaj početi v parlamentu. Država smo namreč ljudje!

