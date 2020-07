Dežman glede očitkov o Partizanih pri SAZU naletel na hladen tuš

Zgodovinar Pirjevec očitkov nekdanjega Janševega direktorja arhiva ne želi komentirati

Jože Dežman želi očrniti Pirjevčevo zgodovinsko knjigo Partizani

© Marko Pigac

Knjiga akademika dr. Jožeta Pirjevca Partizani je strokovno, etično, moralno in ideološko problematična, meni predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jože Dežman v javnem vprašanju SAZU (Slovenska akademija znanosti in umetnosti). Dežman, ki svoje simpatije do stranke SDS ne skriva, je bil v času druge Janševe vlade leta 2012 imenovan za direktorja Arhiva Republike Slovenije. Zgodovinar Pirjevec Dežmanovih očitkov ne komentira, SAZU pa odgovarja, da njena naloga ni kritizirati ali zagovarjati dela članov.

Pirjevec v knjigi, ki jo je izdala Cankarjeva založba, predstavlja razmerja znotraj partizanskega gibanja, pa tudi razmerja med partizani in drugimi vojaškimi formacijami, denimo belogardisti (domobranci), četniki, ustaši in balisti. Poleg tega pojasnjuje zgodovinsko pomembna sodelovanja med partizani in zavezniki v protihitlerjanski, protinacistični in protifašistični koaliciji.

Dežman pa se obrnil na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) z javnim vprašanjem, naj se do Partizanov opredeli.

Med drugim ga je zmotilo, da je avtor za teologa in profesorja na ljubljanski teološki fakulteti Lamberta Ehrlicha zapisal, da je bil "edini kvizling v Evropi".

Delo Partizani po njegovem mnenju izraža Pirjevčevo nastrojenost proti protikomunistom. O tem bi bila zato po njegovem pozivu potrebna razprava tako v SAZU kot v drugih javnostih. Prav tako bi bilo umestno, da bi SAZU preverila, kakšnega člana ima v svojih vrstah, je pozval.

"SAZU tudi ne preverja moralno-politične primernosti svojih članov, kar se je v nekem drugem času, ki je že zdavnaj za nami, tudi dogajalo, in tudi tedaj tega ni počela akademija, ampak oblast."



Peter Štih,

predsednik SAZU

Predsednik SAZU Peter Štih je v odgovoru zapisal, da SAZU ni niti cenzor niti odvetnik, da bi kritizirala ali zagovarjala delo svojih članov. Za svoje izjave in trditve, napisane ali izgovorjene, je odgovoren vsak sam, je izpostavil.

Diskusija o knjigi Partizani pa je po njegovih besedah diskusija med njenim avtorjem in bralci. "SAZU tudi ne preverja moralno-politične primernosti svojih članov, kar se je v nekem drugem času, ki je že zdavnaj za nami, tudi dogajalo, in tudi tedaj tega ni počela akademija, ampak oblast," je poudaril.

Pirjevec je za STA navedel, da Dežmanovih očitkov ne bo komentiral.

